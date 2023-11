Konflikti i 7 dekadave/ Si nisi përplasja mes Izraelit dhe Palestinës dhe cilat janë arsyet që i çuan dy vendet në luftë

David Ben-Gurion, themelues i Izraelit, shpalli krijimin e shtetit modern të Izraelit më 14 maj 1948, si një vend të sigurt për hebrenjtë që kërkonin t’i shpëtonin persekutimit dhe kërkonin një strehë në një tokë, me të cilën, sipas tyre, kishin lidhje të forta që në lashtësi.

Në vitin 2005, Izraeli tërhoqi në mënyrë të njëanshme ushtarët dhe banorët nga vendbanimet izraelite në Gazë. Hamasi fitoi zgjedhjet parlamentare në vitin 2006 dhe mori kontrollin e plotë të Gazës në vitin 2007. Gaza është përballur me luftime të ashpra mes militantëve palestinezë dhe Izraelit në vitet 2006, 2008, 2012, 2014 dhe 2021.

Gjatë kryengritjes së dytë, Hamasi dhe grupet e tjera militante palestineze, kryen sulme vetëvrasëse kundër izraelitëve dhe Izraeli kreu sulme ajrore dhe sulme me tanke në qytetet palestineze.

Në vitin 1994, Izraeli nënshkroi një traktat paqeje me Jordaninë.

Në vitin 2002, Lidhja Arabe propozoi një plan, i cili i ofronte Izraelit marrëdhënie normale me të gjitha vendet arabe në këmbim të një tërheqjeje të plotë nga territoret që kishte marrë gjatë luftës së vitit 1967, krijimin e një shteti palestinez dhe një “zgjidhje të drejtë” për refugjatët palestinezë. Por plani nuk u shqyrtua më tej, pasi grupi i Hamasit, hodhi në erë një hotel izraelit, që ishte plot me të mbijetuar të Holokaustit, gjatë ceremonive me rastin e Pashkës.