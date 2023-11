Netanyahu paralajmëron: Nëse Lindja e Mesme bie në ‘boshtin e terrorit’ Europa është e ardhmja

“Nëse Lindja e Mesme “bie” në boshtin e terrorit, Evropa do të jetë e ardhmja”, paralajmëroi Benjamin Netanyahu të hënën, duke folur me dhjetëra ambasadorë të huaj në Jerusalem. “Dhe askush nuk do të jetë i sigurt”, shtoi ai.









Kryeministri izraelit e bëri të qartë se lufta e Izraelit kundër Hamasit “nuk është një betejë lokale. Fitorja jonë është fitorja juaj”, pohoi ai.

Netanyahu e quajti luftën e Izraelit kundër Hamasit një “betejë më të gjerë midis qytetërimit dhe barbarizmit”.

“Brutaliteti drejtohet nga një bosht më i gjerë terrori”, tha ai. “Boshti i terrorit udhëhiqet nga Irani. Ai përfshin Hezbollahun, Hamasin, Houthis dhe anëtarët e tjerë të tyre. Ata kërkojnë të kthejnë Lindjen e Mesme dhe botën në një Mesjetë. Ata kërkojnë të silurojnë, të prishin çdo përparim drejt paqes”.

Më në fund, sipas Times of Israel, Netanyahu u zotua se pasi Izraeli të shkatërrojë Hamasin, ai do t’i ofrojë popullit të Gazës “një të ardhme të vërtetë, një të ardhme premtimi dhe shprese”.