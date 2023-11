Partizani merr fitoren e 6-të rradhazi, mposht Vllazninë me rezultatin e thellë

Skuadra e Partizanit ka arritur të marrë fitoren e 6-të rradhazi në kampionat teksa mposhti Vllazninë me rezultatin 4-1.









“Të kuqtë” zhbllokuan sfidën në minutën e 20-të me Rrapajn, ndërsa shkodranët barazuan 12 minuta më vonë me Balajn.

Në fundin e pjesës së parë ishte Partizani që realizoi dy gola të shpejtë, me Prekën dhe Mehmetin.

Pjesa e dytë nisi sërish me sullm nga skuadra e Partizanit dhe shënoi golin e katërt me anë të Maguette në minutën e 49-të.

Me këtë triumf, Partizani i bashkohet Egnatias në krye me 26 pikë, por me një ndeshje më shumë për të zhvilluar. Ndërkohë vështirësohet situata për Vllazninë, që zbret në vendin e tetë me 13 pikë.