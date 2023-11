Si lindi ideja për të sjellë emigrantët e paligjshëm në Shëngjin? Media greke: Meloni e diskutoi këtë çështje më Ramën kur ishte me pushime në Vlorë

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni u takua pasditen e sotme në Romë me homologun e saj shqiptar, Edi Rama, me të cilin nënshkroi një protokoll për forcimin e bashkëpunimit për çështjet e migracionit.









Më në detaje, pas përfundimit të takimit, kryeministrja italiane u shpreh:

“Në territorin shqiptar do të krijohen dy qendra për menaxhimin e emigrantëve të parregullt, në kurriz të Italisë. Kapaciteti i tyre i përgjithshëm do të jetë tre mijë persona, për periudhën kohore të nevojshme për shqyrtimin e kërkesave për azil dhe për dëbimin eventual. Nisma nuk ka të bëjë me gratë shtatzëna, të miturit dhe kategoritë e tjera të mbrojtura”.

Meloni shtoi se “ruajtja e qendrave do të merret nga policia shqiptare, ndërsa brenda tyre do të zbatohet legjislacioni italian” dhe se “ato pritet të fillojnë funksionimin në pranverën e vitit 2024”.

“Jam e kënaqur, kjo është një marrëveshje me frymë evropiane e cila dëshmon se mund të ketë bashkëpunim të treqind e gjashtëdhjetë shkallëve për sa i përket menaxhimit të flukseve migratore”, nënvizoi ajo.

Kryeministri shqiptar nga ana e tij nënvizoi se “ka elemente të veçanta historike, kulturore dhe emocionale që e lidhin vendin e tij me Italinë” dhe se “një marrëveshje e tillë nuk mund të nënshkruhet me asnjë vend tjetër europian”.

“Kur Italia bën thirrje për mbështetje, Shqipëria përgjigjet. Ne duam të ndihmojmë të menaxhojmë, me pak më shumë frymë, këtë situatë të vështirë me të cilën po përballet Italia. Kur hyn në Itali hyn në Bashkimin Europian dhe gjeografia për Italinë është bërë mallkim”, tha Rama.

Së fundi, ai theksoi se ideja për këtë marrëveshje lindi kur Georgia Meloni ishte me pushime në Shqipëri (këtë verë, s.s.) ditë kur lajmet për zbarkimin e emigrantëve në Itali ishin të pandërprera”.

Burimi: Protothema.gr