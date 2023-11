Telefonata Mitsotakis-Blinken: Dënimi i terrorizmit të Hamasit, ndihma humanitare për Gazën

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka zhvilluar një bisedë telefonike me Sekretarin Amerikan të Shtetit, Anthony Blinken.

Gjatë komunikimit u diskutuan zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme dhe situata humanitare në Rripin e Gazës.

Kryeministri ripërsëriti qëndrimin e Greqisë për dënimin e terrorizmit të Hamasit dhe të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje.

Kyriakos Mitsotakis përsëriti shqetësimin e tij në rritje për mbrojtjen e civilëve në Rripin e Gazës dhe theksoi nevojën për pauza humanitare dhe një rrjedhë të vazhdueshme të ndihmës së nevojshme humanitare në Rripin e Gazës.

Maratona Diplomatike Blinken në Lindjen e Mesme

It seems that Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave Blinken a cold reception.

Vihet re se prej tre 24 orësh Sekretari Amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, ka lëvizur nga një destinacion në tjetrin në Lindjen e Mesme.

Ai ishte në Izrael të premten, Jordani të shtunën, Bregun Perëndimor, Irak, Qipro dhe Turqi të dielën, në përpjekje për të frenuar përhapjen e një krize që kërcënon të dalë jashtë kontrollit dhe ndodhet në Ankara që mbrëmë.

Sipas Reuters, Blinken tha se takimi me Fidan ishte i mirë dhe produktiv dhe se ndihma humanitare për Rripin e Gazës mund të zgjerohet ndjeshëm në ditët në vijim. Sipas ministrit amerikan, të dy diskutuan edhe përpjekjet për paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme. “Ne po punojmë në mënyrë shumë agresive për të marrë më shumë ndihmë në Gaza, si dhe për të vazhduar t’i largojmë njerëzit nga Gaza”, tha Blinken, duke shtuar se një aspekt thelbësor i arritjes së një armëpushimi humanitar në Rripin e Gazës është përparimi në çështjen e të rrëmbyerve mbajtur nga Hamasi.

More than 200 Palestinians were killed in overnight Israeli air strikes on the besieged Gaza Strip, according to the Palestinian Health Ministry.

LIVE updates:

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 6, 2023