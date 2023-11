Ulje drastike temperaturash dhe rebeshe shiu, njihuni me parashikimin e motit për këtë javë

Vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme gjatë kavës. Në pjesën më të madhe të ditëve pritet mot me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare, por s’do të mungojnë edhe reshjet e shiut ku të mërkurën pritet të jenë me intensitet të lartë.









Njoftimi i SHMU:

Për javën që presim përpara vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme pasi në pjesën më të madhe të ditëve pritet mot me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare. Por nuk do të mungojnë edhe reshjet e shitu të cilat për ditën e Mërkurë pritet të jenë me intensitet të lartë.

Në këtë mënyrë për ditën e Hënë dhe ditën e Martë moti parashikohet kryesisht me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare.

Për ditën e Hënë orët e para të 24-orëshit vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata afatshkurtra më pas për pjesën më të madhe të ditës reshje shiu të dobta në relievet e larta malore.

Për ditën e Martë reshjet do të jenë prezente të herëpashershme me intenistet të ulët në zonën e veriperëndimit.

Dita e Mërkurë do të jetë më vranësisra mesatare e të dendura duke nisur fillimisht nga veriperëndimi për tu shtrirë në të gjithë territorin. Reshjet e shiut me intensitet mesatar dhe të lartë do të jenë prezente që në orët e para të mëngjesit fillimisht në veriperëndim të vendit më pas në pjesën më të madhe të territorit.

Reshjet do të jenë në formën e rrebesheve të shpejta e stuhive afatshkurtra me shkarkesa të forta elektrike dhe breshër. Në orët e mbrëmjes intensiteti i reshjeve bie dhe bëhen të herëpashershme me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar në formën e shtrëngatave.

Për ditën e Enjte moti pritet me kthjellime e alternime vranësirash kalimtare.

Java mbyllet me ditën e Premte ndërsa pritet përsëri një përkeqësim i kushteve atmosferike. Moti parashikohet me vranësira deri të dendura si dhe intervale të shkurtra me diell.

Reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët ndërsa në zonën e qendrës dhe jug reshjet në mënyrë të herëpashershme me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave.