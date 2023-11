5 gjërat që duhet të mbani mend kur ai nuk po ju kthen mesazhe

Kur jeni duke pritur që një djalë t’ju dërgojë mesazhe, të gjitha llojet e mendimeve të çmendura, të palogjikshme dhe të dëshpëruara mund të kalojnë nëpër mendjen tuaj. Sa më shumë e pëlqeni atë, aq më shumë bëheni të padurueshëm dhe ndiheni më të pasigurt me kalimin e kohës. Telefoni juaj bëhet si një zgjatim i dorës suaj dhe ju jeni kaq të përqendruar në pritjen që ai të dridhet ose të bëjë atë pak “tingull!”, se nuk mund t’i kushtoni vëmendje asgjë tjetër. Në thelb, për aq kohë sa duhet për të marrë atë tekst (minuta, orë apo edhe ditë), është prioriteti numër një në mendjen tuaj.









Gjatë kësaj kohe, ju eksploroni çdo mundësi të vetme që mund të shpjegojë pse ky djalë nuk po ju dërgon mesazhe. Nëse ju pëlqen vërtet dhe sapo keni filluar të dilni me të, mund t’i gjeni justifikime: “ndoshta është shumë i zënë me punë”, “ndoshta nuk e kontrollon telefonin aq shpesh, kështu që ende nuk e ka kontrolluar. e pa atë mesazh që i dërgova tre orë më parë, ose (i preferuari im personal) “ndoshta është shumë i turpshëm dhe nuk dëshiron të më dërgojë mesazhe sepse ka frikë.” Por këto justifikime janë të gjitha në kokën tuaj, dhe ato kanë të bëjnë më shumë me ju dhe sa jeni të interesuar për këtë person sesa me realitetin. Pra, të lutem, bëji një nder vetes dhe mos i justifikon këta njerëz.

Nëse ndonjëherë e gjeni veten të ulur në shtëpi, duke i ngulur sytë në telefonin tuaj, praktikisht i gatshëm që të bëjë që një tekst të shfaqet në njoftimet tuaja, mbani mend vërtet këto perla të mençurisë nga tuajat:

1) Nëse ai dëshiron t’ju dërgojë një mesazh, ai do t’ju dërgojë mesazhe.

Ky është rregulli i artë i mesazheve, e vetmja gjë që duhet të mbani mend, edhe nëse harroni gjithçka tjetër në këtë listë. Nëse djali është i interesuar, ai do t’ju dërgojë mesazhe, do t’ju telefonojë dhe do të bëjë gjithçka që duhet për të kontaktuar me ju. Ai madje do të dyfishojë tekstin, nëse mendon se është e nevojshme.

2) Nëse ai dëshiron t’ju shohë, ai do t’ju dërgojë mesazhe për t’ju kërkuar diku dhe për të bërë plane.

Kjo mund të duket pak e modës së vjetër, por më besoni, nuk është. Kur ju pëlqen dikush, dëshironi të kaloni kohë me të. Pra, nëse ai ju pëlqen, ai do t’ju kërkojë të dilni, ashtu siç duhet t’i kërkoni ju sa herë që ju pëlqen. Puna është se ju nuk duhet të jeni ai që kërkon gjithmonë. Prisni që ai t’ju dërgojë një mesazh dhe shikoni se sa shumë dëshiron t’ju shohë.

3) Një “Hej, si po ju shkon dita?” ose “Doni të rrini nesër?” duhen fjalë për fjalë sekonda për të shkruar.

Nuk ka mundësi që ai të jetë aq i zënë, sa të mos mund t’ju dërgojë një fjali. Pavarësisht se sa i zënë mund të jetë, nëse dëshiron t’ju dërgojë mesazhe dhe të dëgjojë nga ju, ai do ta bëjë këtë. (A nuk do t’ju duheshin 30 sekonda nga dita për t’i dërguar mesazhe dikujt të rëndësishëm për ju?)

4) E mbani mend të kaluarën?

E mbani mend se si ju dërgoi mesazhe në fillim, kur u takuat për herë të parë dhe ende nuk kishit bërë seks me të? Si do t’i kthente gjithmonë mesazhe shpejt dhe nuk do të përgjigjej me përgjigje dembele me një fjalë që ju lanë të bënit të gjitha vështirësitë në bisedë? Ky ishte ai duke treguar se ishte i interesuar. Nëse ai nuk po ju dërgon më mesazhe, atëherë është koha të uleni dhe të shihni nëse e gjithë kjo pritje dhe ngritje e rëndë ia vlen.

5) Djali juaj nuk është bedel.

Ai e di se duhet t’ju dërgojë mesazhe nëse dëshiron të dalë me ju dhe dëshiron që ju të dini se ai është i interesuar. Ky është shekulli i 21-të dhe të gjithë e dinë se si funksionon takimi këto ditë. Mos bini pas asnjë prej atyre marrëzive “nuk më pëlqen të dërgoj mesazhe” ose “Unë jam shumë keq në këtë”.

Ju nuk dëshironi të dilni me dikë që nuk është i sigurt nëse ju pëlqen apo jo, ose me dikë që ju pëlqen, por nuk është mjaft i interesuar. Ti meriton me shume! Pra, nëse ai vendos që ju nuk ia vleni vëmendjen e tij, mos e humbni kohën duke pritur për të. Dërgojini mesazhe miqve tuaj dhe dërgojuni atyre të gjitha memet e lezetshme që do t’i kishit dërguar këtij djali. Dilni me ta dhe argëtohuni pak. Mos rrini vetëm në shtëpi duke pritur që ky djalë t’ju dërgojë një mesazh: ai nuk është ulur duke pritur për mesazhin tuaj.

Asnjë djalë nuk ia vlen gjithë kjo pritje dhe fiksim. Më besoni kur them se është e vërtetë thënia: ka shumë peshq të tjerë në det.