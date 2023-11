Fati i keq do të përndjekë këtë shenjë, njihuni me parashikimin e horoskopit javor nga Meri Shehu

Dashi – 1 yll

Del Afërdita përballë shenjës së tyre dhe e kanë lënë pas dore partnerin, bashkëpunëtorët. Duhet të japin vëmendje sepse aty mund të jetë një yll që shkëlqen shumë dhe do i japë Dashit vëmendjen e duhur kështu që është koha të harmonizohen me të tjerët. Nuk ndihet i kompletuar sepse thotë duhet të kem një tjetër që të më bëjë të lumtur. Kujdes me anën ekonomike. Fundi i javës është shumë shpërthyes për Dashin.

Demi – 2 yje

Afërdita futet në shenjën e Peshores, të punës. Do ëmbëlsohen me punën, me marrëdhëniet aty, me shëndetin do marrin pak veten. Sot e nesër do i japin rëndësi jetës erotike, marrëdhënieve në çift, fëmijëve. Mund të kenë problematikat e veta. Fundi i javës është i vështirë në lidhjet në çift, ka ndarje për shumë Dem në këtë periudhë.

Binjakët – 3 yje

Evolucioni i muajit Nëntor është i lidhur me punën. Ulet, ngrihet, heqim nga puna, shkojmë në një punë të re, i gjithë stresi do jetë aty. Nuk është ndonjë stres shumë i madh dhe do ta kenë brumin e tyre që të përpunojnë. Afërdita në Peshore i bën shumë erotikë, do iu japë shumë shans në dashuri.

Gaforrja – 3 yje

Është shenja e ujit që me Akrepin shkon mirë. Planet, projekti, erotizmi është i fuqishëm në këtë periudhë. Kanë shumë sharm, joshin, do joshen. Gaforret do marrin një tentativë të mirë në jetën erotike ata që s’e kanë gjetur. Duhet të qetësojnë marrëdhëniet familjare, Afërdita hyn në Peshore dhe shumë Gaforre do blejnë shtëpi, do e rregullojnë, lyejnë, arredojnë, do merren edhe me këtë pjesë.

Luani – 1 yll

Qëkur janë futur planetët në Akrep i ka zënë pak frika sepse është i fuqishëm për ta sidomos në marrëdhëniet familjare. Ka patur edhe disa skandale ekonomike sepse Afërdita në Virgjëreshë është në një pozicion që nuk i ka favorizuar ekonomikisht. Kujdes edhe këtë javë.

Virgjëresha – 4 yje

E meritojnë sepse Afërdita është në shenjën e tyre, iu ka ëmbëlsuar jetën, mundësinë, punën, i qetëson nga ana shëndetësore, nga projekte të ndryshme. Duhet të kenë kujdes me futjen e Afërditës në Peshore, ato ditët kur do përballet me Plutonin sidomos nga fundi i javës, ndonjë problem ekonomik ose shkarje në çështjet personale por do ta kapërcejnë.

Peshorja – 5 yje

Janë një nga shenjat që jo më kot i kemi vënë në krye të listës që në fillim të muajit. Hyn Afërdita në shenjën e tyre, ëmbëlsohen, diplomacia bëhet pjesë e jetës, harmonia me të tjerët, arti dhe veshja. Do t’i kushtojnë shumë rëndësi pamjes së jashtme dhe mënyrës së të folurit. Kjo do na ndihmojë edhe ne të tjerëve të ndihemi mirë. Kujdes fundin e javës, ka përballje ekonomike të forta.

Akrepi – 5 yje

Jemi në ditët e ditëlindjeve të Akrepëve. Futja e Afërditës në Peshore tregon që do kenë shumë pasione, marrëveshje të rëndësishme pune këtë periudhë nga sot e deri pasnesër. Fundi i javës, kujdes nga ndonjë debat i papritur në çift, kujdes ata që kanë probleme.

Shigjetari – 2 yje

Nuk janë shumë komodë sepse do futet Mërkuri në shenjën e tyre nga fundi i javës. Çështja është se Mërkuri do të përballet me Saturnin në Peshk dhe shumë probleme familjare do dalin në pah nga fundi i kësaj jave dhe tjetrës kështu që Shigjetarët do humbin optimizmin. Afërdita në Peshore do t’i bëjë shumë të dashur në shoqëri, duhet të dalin, të komunikojnë, të bëjnë festa, të takohen me njerëz të rinj, të flirtojnë dhe gjërat do shkojnë mirë.

Bricjapi – 3 yje

Kanë filluar të qetësohen. Afërdita në datën 8 në Peshore iu jep një lloj avantazhi në çështjet e karrierës, i rregullon, i ëmbëlson, i qetëson. Kujdes me datën 11. Nëse kapërcejnë furtunën në marrëdhëniet e tyre shoqërore, ekonomike ose në përgjithësi, qoftë edhe familjare, mund ta shfrytëzojnë për show, për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të përfituar nga të mirat e Afërditës këtë periudhë.

Ujori – 4 yje

Është një nga shenjat e favorizuara sepse sot e nesër kanë marrëdhënie të mira ekonomike, marrin lajme të mira ekonomike. Në datën 8 Afërdita në Peshore i nxjerr më shumë jashtë, do kërkojnë të dalin, të udhëtojnë, të njohin botën, të merren me artin, të studiojnë. Pjesa e së tërës, e gjithë bota do bëhet e tyrja, do kërkojnë të hapin horizonte të reja e të bukura. Kujdes debatet familjare në fund të javës.

Peshqit – 4 yje

Sot kemi lidhje të bukura të Mërkurit me Neptunin, marrëdhënie të mira pune, biznes, gjëra që do çojnë në marrëveshje shumë pozitive kështu që Peshqit duhet ta shfrytëzojnë. Afërdita në Peshore do iu japë një mundësi ekonomike të mirë, do marrin lekë nga të tjerët pra nëse ata ua kanë borxh, do ua japin, do përfitojnë nga bashkëpunime të ndryshme, nga divorce e shkëputje punësh. Por edhe takime të fshehta erotike shumë pasionante i presin pas datës 8 Nëntor.