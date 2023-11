‘Gërdeci’/ Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut: Ka shkelje të Konventës, shteti të dëmshpërblejë të dëmtuarit! 12 mijë euro për Zamira Durdajn

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut thotë se ka pasur shkelje të Konventës së të Drejtave të Njeriut për masakrën e “Gërdecit”.









“Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të aspektit procedural të nenit 2 të Konventës”.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut detyron shtetin që t’i paguajë Zamira e Feruzan Durdajt t’u paguajë 12 mijë € për masakrën e Gërdecit, ku Zamira Durda humbi djalin e mitur. Në vendim thuhet se shteti duhet të dëmshpërblejë kërkuesit brenda tre muajve nga data në të cilën vendimi merr formë të prerë.

“Shteti i paditur duhet t’u paguajë kërkuesve, brenda tre muajve nga data në të cilën vendimi merr formë të prerë në përputhje me nenin 44 § 2 të Konventës, shumat e mëposhtme: bashkërisht Zamira Durdajt dhe Feruzan Durdajt, 12 000 euro (dymbëdhjetë mijë euro), plus çdo taksë që mund të paguhet për dëmin jopasuror; aplikantëve të mbetur, 10,000 (dhjetë mijë euro) secili, plus çdo taksë që mund të paguhet për dëmin jopasuror; bashkërisht për të gjithë aplikantët, 8,000 (tetë mijë euro) euro, plus çdo taksë që mund t’u ngarkohet atyre, në lidhje me kostot dhe shpenzimet; që nga skadimi i tre muajve të sipërpërmendur deri në shlyerje, do të paguhet interes i thjeshtë për shumat e mësipërme me një normë të barabartë me normën marxhinale të huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane gjatë periudhës së mospagimit plus tre pikë përqindjeje”, thuhet në vendimin e Strasbugut.

Lexoni vendimin e plotë

Judgment Durdaj and Others v. Albania – Significant Delays in Prosecution of Former Minister of Defence in… by Gazeta Shqiptare on Scribd