Kritikat për mungesë transparence, BIRN: Qeveria e mban të fshehtë marrëveshjen Rama-Meloni për refugjatët

Pas takimit Rama-Meloni për refugjatët, Këshilli i Ministrave nuk bën publike tekstin e plotë të marrëveshjes, por vetëm disa pasazhe të saj. Opozita kritikon mungesën e transparencës.









Kryeministri shqiptar, Edi Rama dhe kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni deklaruan në një konferencë të përbashkët për shtyp të hënën se mijëra refugjatë që zbarkojnë në brigjet italiane do të strehohen në Shqipëri, në pritje të trajtimit të aplikimit të tyre për azil.

Të dy kryeministrat pozuan para kamerave duke firmosur një marrëveshje, që ndonëse shkaktoi një ortek reagimesh në Shqipëri, vazhdon të mbetet e panjohur për opinionin publik.

“Bëhet fjalë për një qendër pritjeje dhe për një post ku do të procedohet me të gjitha verifikimet, me të gjitha regjistrimet,” tha Rama në një intervistë të shkurtër për gazetarin Bruno Vespa, sipas njoftimit të qeverisë, por përmbajtja e dokumentit nuk u bë publike as gjatë ditës së martë.

BIRN kërkoi një kopje të marrëveshjes së firmosur, por drejtori i komanduar i Agjencisë për Media dhe Informim, Alteo Hysi, tha se do të merrte kohë për t’i dhënë një përgjigje kërkesës për të drejtë informimi. Ai nuk u përgjigj pyetjes se “pse marrëveshja nuk ishte bërë publike”.

Kjo agjenci u mjaftua me një postim në rrjetin social Facebook me titull “disa fakte mbi marrëveshjen e fundit…”, sipas së cilit “në Shqipëri nuk do të mbërrijnë më shumë se 3 mijë emigrantë në të njëjtën kohë”.

Statusi në Facebook thekson gjithashtu se Italia do të marrë në përdorim sipërfaqe të territorit shqiptar për ngritjen e strukturave pritëse, se shpenzimet për këtë proces do të mbuloheshin nga Italia dhe se afati maksimal i qëndrimit të një emigranti në Shqipëri nuk mund të jetë më i madh se koha e nevojshme për procedurat e azilit.

Vendimarrja personale e kryeministrit Rama dhe mungesa e transparencës për këtë marrëveshje u kritikua nga opozita.

Partia Demokratike njoftoi se kishte kërkuar interpelancë urgjente me Ramën për këtë çështje në seancë plenare dhe akuzoi qeverinë për mungesë transparence.

“Në këtë kërkesë, PD kërkon që qeveria shqiptare të japë sqarime lidhur me këtë marrëveshje, pasi nuk ka asnjë transparencë nga pala shqiptare, ndërsa pala italiane i ka bërë jehonë këtij pakti me qeverinë tonë,” thuhet në njoftimin e PD.

Ndërsa grupi tjetër opozitar demokrat që drejtohet nga ish-kryeministri Sali Berisha e quajti marrëveshjen të pavlefshme dhe akuzoi Ramën se me këtë marrëveshje po u shërben trafikatëve të qenieve njerëzore.

“Shqipëria ka potencialet trafikante ndër më të lartat në Europë dhe Edi Rama e don të ushqejë Gjokët dhe bandat e tjera të tij me trafiqe të shumëllojta,” tha Berisha në një reagim publik.

Ndërkohë ai sugjeroi se mes dy vendeve ka një marrëveshje në fuqi, e firmosur gjatë kohës kur ai ishte kryeministër, që garanton që çdo emigrant që kalon nga Shqipëria në Itali, i vendeve të tjera, të kthehet në Shqipëri për t’u nisur në vendin e tij.

Sipas Berishës, në kushtet kur 100 mijë shqiptarë janë larguar nga vendi nga viti 2014 deri në vitin 2021, – “Rama nuk ka asnjë autoritet moral dhe as ligjor… që të firmosë në emër të Shqipërisë”.

Një marrëveshje mes dy vendeve nuk mund të hyjë në fuqi vetëm me firmën e kryeministrit, por kërkon miratim në Këshillin e Ministrave dhe ratifikim në parlament./ BIRN