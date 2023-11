Marrëveshja me Italinë, nga pranvera e vitit 2024 emigrantët e shpëtuar në Mesdhe nga anijet italiane do të transferohen në Shqipëri

Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar nga Giorgia Meloni dhe Edi Rama në Palazzo Chigi synon të pengojë largimet dhe trafikimin e qenieve njerëzore, si dhe të lehtësojë pikat e nxehta si ajo e Lampedusës.









Është realizimi i një marrëveshjeje “të mbyllur thelbësisht më 15 gusht, gjatë takimit që dy liderët zhvilluan në Shqipëri dhe që u cilësua si një festë e thjeshtë, por asgjë më shumë se aperitivë…”, shkruan Ansa, duke nënvizuar që është një “pikë kthese historike jo vetëm për Italinë por për të gjithë Bashkimin Europian”.

“Nëse Italia e quan Shqipërinë është atje”, e bën të qartë Rama, duke kujtuar se vendi i tij është në pritje të anëtarësimit në BE, por “është një shtet europian: na mungon U-ja përpara por kjo nuk na pengon të jemi dhe ta shohin botën si evropianë”.

Për ministrin e Jashtëm Antonio Tajan, kjo risi “forcon rolin tonë udhëheqës në Evropë”.

“Qeveria ka ngritur flamurin e bardhë në Europë dhe po gjen strehë në Shqipëri”, është leximi i Azione, dhe kritikues është edhe sekretari i së majtës italiane, Nicola Fratoianni: “Ajo që na duhej ishte zhvendosja në Shqipëri e të ‘humburve’ të shpëtuar. “. “Po krijohet një lloj Guantanamo italiane”, parashikon Riccardo Magi.

Në vizitën e saj në Londër në fund të prillit, kryeministrja shpjegoi se “ndante” linjën e Rishi Sunak, kur kryeministri anglez po studionte mundësinë e dërgimit të azilkërkuesve në Ruanda për të pritur kontrolle.

Një plan që tani përfshin Austrinë dhe u shfaq në konferencën e mëngjesit të Komisionit Evropian, kur zëdhënësja Anitta Hipper komentoi: “Ligjet e BE-së për azilin zbatohen vetëm për kërkesat e paraqitura në territorin e një shteti anëtar, por jo jashtë tij”.

Disa orë më vonë Meloni paraqiti një zgjidhje jo shumë të ndryshme me atë angleze, ndonëse në një kuadër shumë të ndryshëm.

Sipas marrëveshjes, në dijeni të BE-së, e cila, në pritje të detajeve, rekomandohet “të jetë në përputhje të plotë me të drejtën e komunitetit dhe ndërkombëtar”, Italia do të përdorë portin e Shëngjinit, pranë Barit, Gjadrin, 20 kilometra në brendësi, për të ndërtuar dy struktura deri në pranverë, me shpenzimet e veta: një në hyrje, për procedurat e zbarkimit dhe identifikimit; dhe një për pritjen e përkohshme të emigrantëve të shpëtuar në det. Jo të mitur, shtatzëna dhe subjekte të tjera vulnerabël”, saktësoi Meloni. Protokolli nuk vlen për emigrantët që mbërrijnë në brigjet dhe territorin italian, por për ata të shpëtuar në Mesdhe nga anijet italiane, si ato të Marina dhe Gdf.

“Në dy qendrat” emigrantët do të qëndrojnë “për kohën e nevojshme për procedurat. Pasi të jetë plotësisht funksional, mund të ketë një fluks vjetor prej 36-39 mijë personash”, shpjegoi Meloni, duke sqaruar se juridiksioni i qendrave do të jetë italian, ndërsa Shqipëria do të bashkëpunojë me forcat e saj policore për sigurinë dhe vëzhgimin.

Të paktën katër takime në vitin e fundit mes Melonit dhe “mikes së tij” (siç e quante) Rama. Ai e priti në Palazzo Chigi në fund të shtatorit dhe një muaj më parë, në Granada, me të, Sunak dhe holandezi Mark Rutte.

“Me Shqipërinë lindi një marrëveshje mbarë europiane”, tha kryeministrja, duke përsëritur mbështetjen e saj për Tiranën dhe Ballkanin Perëndimor për hyrjen në BE, “ose më mirë ribashkim”. “Kjo marrëveshje nuk do të ishte e mundur me asnjë shtet tjetër të BE-së”, sqaroi Rama, duke zgjedhur të flasë italisht dhe duke kujtuar “borxhin e papagueshëm” të popullit të tij ndaj Italisë.

Nënshkrimi i marrëveshjes, i shpallur pak kohë më pas, u bë në prani të ambasadorit italian në Tiranë, Fabrizio Bucci, një nga emrat që qarkullonte për postin e këshilltarit diplomatik të kryeministrit pas dorëheqjes së Francesco Talò, i ulur në rreshti i parë, si edhe Alessandro Cattaneo, zëvendës këshilltar diplomatik që nga fundi i gushtit./ANSA