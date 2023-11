MILAN-PSG/ Ritëm i çmendur dhe raste në “San Siro”, skuadrat shkojnë në barazim në pushimin e ndeshjes (VIDEO)

Milani përballet me PSG sot në Ligën e Kampioneve në një sfidë e cila është vendimtare për fatin e kualifikimit të mëtejshëm të të dy skuadrave.

Kuqezinjtë janë në fundin e grupit me vetëm 2 pikë dhe nuk u lejohet një hap i gabuar, pasi përndryshe vazhdimësia në fazën tjetër do të ishte thuajse e pamundur. Kuqezinjtë do të luajnë në këtë sfidë të vëmendshëm në prapavijë, me Kalabria e Teo Hernandez nga krahët, ndërsa Tomori e Çau në qendër.

Kjo pasi përballë do të jenë emra të frikshëm si Mbape, Kolo-Muani e Dembele, të cilët do të vënë në vështirësi vazhdimisht prapavijën kuqezi.

LIVE MILAN-PSG 1-1

12′ Leao / 9′ Krinjar

NGJARJET KRYESORE

45’Mbyllet 1-1 pjesa e parë e ndeshjes.

45’ Vitinja nga jashtë zonës lëshon një gjuajtje që kontrollohet pa vështirësi nga Menja.

44’ Hakimi nga e djathta provon përsëri diagonalen drejt shtyllës së dytë, topi përfundon jashtë.

42’ Dembele vë në provë Menja me një gjuajtje me të majtën, portieri nuk ka probleme të kontrollojë tentativën e tij.

40’ Pulisiç nga e djathta niset me shpejtësi dhe pas kontrollit para Lukas Hernandez gjuan drejt portës, pa shënjestrën për të çuar topin në katërkëndor.

27’ Rafael Leao provon përsëri portën nga pozicioni i zakonshëm në të majtën, këtë herë duke ccuar sferën drejt shtyllës së parë por pa gjetur katërkëndorin. (VIDEO)

36’ Dembele mundohet të nisë një kundërsulm nga e djathta, Teo Hernandez e ndal në mënyrë mjeshtërore pa iu afruar zonës.

32’ Milani ka një mundësi të mirë të rrezikojë me goditje dënimi, Tomori tenton portën por ndalet nga Donaruma. (VIDEO)

27’ Kundërsulm i rrufeshëm i Milanit nga ana tjetër me Zhiru i cili nga e majta gjuan, por gjen vetëm rrjetën e jashtme të katërkëndorit të Donarumës. (VIDEO)

26’ Fati shpëton kuqezinjtë pasi Dembele lëshon një gjuajtje nga jashtë zonës që ndalet nga traversa. (VIDEO)

24’ Mbape i shmanget përsëri pozicionit jashtë loje dhe shfaqet para Menja, por gjuan jashtë nga një pozicion i favorshëm. (VIDEO)

19’ Hakimi shfaqet në krahun e djathtë, diagonalja e tij nuk gjen rrjetën në shtyllën e dytë. (VIDEO)

16’ Top në thellësi për Mbape i cili nuk kontrollon pra Menja dhe sheh portierin teksa mbërthen sferën. (VIDEO)

12′ GOOOL MILAN! Zhiru nga e majta lëshon një gjuajtje të fortë që grushtohet nga Donaruma, sfera kthehet te Leao i cili me roveshatë çon topin në rrjetë. (VIDEO)

11’ Kalabria nga e djathta pason për Musah i cili gjuan, duke çuar topin në duart e Donarumës. (VIDEO)

9’ GOOOL PSG! Pas një goditje nga këndi është Skinjar i cili me kokë mposht Menja. (VIDEO)

8’ Dembele jep një pasim të saktë për Mbape i cili gjuan përsëri ne qendër të portës kur pret Menja. (VIDEO)

6’ Shkëndija e parë e ndeshjes vjen me Leaon i cili nga e majta gjen hapësirën për të pasuar për Loftus-Çik, por ky i fundit gjuan dhe çon sferën mbi traversë. (VIDEO)

3’ Leao përgjigjet nga ana tjetër me një gjuajtje nga distanca, topin ndalet në duart e Donarumës.

2’ Mbape provon nga e majta të hyjë në zonë, por sfera kalon vijën fundore.

1’ Nis dueli në “San Siro”.

FORMACIONET ZYRTARE

