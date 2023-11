Puthje dhe diplomaci/ Nga Brezhnev dhe Merkel te ministri i jashtëm kroat që tenton të puthë zyrtaren gjermane!

Skena e shërbyer nga ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, homologut të tij amerikan, Anthony Blinken, i cili guxoi të përqafohej, ishte një episod diplomatik joformal. Por disi përkoi me një rast tjetër të shfaqjeve publike të diskutueshme mes ministrave të jashtëm. Me një element të përbashkët refuzimin e njërës palë për të dhënë pëlqimin, pranimin e hapit shtesë të intimitetit, me simbolikën “dhe çfarëdo që mund të lindë” më tej.









Incidenti i dytë i ka paraprirë për rreth 24 orë momentit të vështirë mes Blinken dhe Fidanit në Ankara. Ajo u zhvillua në Samitin e Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian në Berlin, kur kroati mjaft entuziast Gordan Grliç-Radman u përpoq të puthte gjermanen Analena Burbock.

Ministri kroat tenton të puthë homologen gjermane në buzë gjatë fotoopsionit

Lëvizja e ministrit të jashtëm kroat 65-vjeçar, nga këndvështrimi i një vëzhguesi të jashtëm, u karakterizua nga një përzierje e naivitetit, paturpësisë dhe dëshirës seksuale. Prej andej, Burbok bëri gjithashtu një shtirje momentale, duke e kufizuar Grliç-Rudman në një goditje në faqe. Më vonë dhe pas zhurmës ndërkombëtare, ndërsa mediat dhe rrjetet sociale u ngritën kundër politikanit kroat, i cili pak a shumë u portretizua si një përdhunues i mundshëm, ai kërkoi falje. Duke thënë përafërsisht se “ne ministrat e kemi zakon ta përshëndesim njëri-tjetrin në mënyrë miqësore. Nëse dikush ka parë ndonjë gjë të keqe me të, atëherë më fal për ngathtësinë”.

Reklama provokuese e Benetton-it

Megjithatë, incidentet e mësipërme na kujtojnë se shprehjet e miqësisë, dashurisë etj, mes politikanëve dhe sidomos në opinion ata ende shkruajnë një histori më vete. Të cilën, në fakt, Benetton i njohur dhe jo i jashtëzakonshëm e kishte përdorur në mënyrë krijuese për një nga fushatat e saj reklamuese qëllimisht provokuese.

Në vitin 2011, Benetton nisi fushatën “Unurre”, me një seri fotografish që përshkruanin përqafime të përzemërta dhe madje edhe puthje midis liderëve politikë dhe fetarë nga vende të ndryshme të botës. Në pjesën më të madhe të tyre, këto foto ishin false, si produkte fotomontazhi, pasi shumica e presidentëve, kryeministrave të paraqitur etj. për të mos përqafuar dhe puthur ata nuk donin homologët e tyre, por mezi duronin t’i shikonin në sy për gjithë jetën.

Ndër të tjera, Benetton prezantoi Barack Obamën (SHBA) duke puthur Hugo Chavez (Venezuela), Obamën përsëri me Hu Jintao të Kinës, liderin e atëhershëm të Koresë së Veriut Kim Jong-il në një përqafim të ngrohtë me Lee Myung-bak nga Koreja e Jugut, por gjithashtu Papa Benedikti XVI duke puthur në buzë Imamin egjiptian Ahmed el Tayeb.

Me imazhin e fundit, Vatikani u zemërua dhe kërkoi që Benetton ta tërhiqte menjëherë. Marka italiane u pajtua – në fund të fundit, ajo e kishte arritur plotësisht qëllimin e saj, që ishte, me sa duket, të shkaktonte sarkazëm universale, sipas taktikave të saj të vazhdueshme reklamuese. Në fund të fundit, sa më tronditës ishte përshkrimi fantastik i pajtimit midis dy figurave kryesore të feve të ndryshme sesa fushatat e mëparshme të Benetton, siç ishin posterët e paharrueshëm me dy kuajt në momentin e bashkimit të tyre riprodhues?

Imazhet e pajtimit simbolik

Ndërsa Benetton tërhoqi imazhin e puthjes midis Papës dhe Imamit, ai lëshoi ​​një deklaratë që përmbante, në një lojë fjalësh dinak, fjalën “nxitje”. Në fakt, menaxherët e PR të kompanisë pohuan ndër të tjera se “ne krijuam disa imazhe të pajtimit simbolik për të arritur mendime që të ngjallin mendime sesi politika, besimi fetar, ideologjitë, sa herë që ndodhin të jenë divergjente dhe reciproke antagoniste, megjithatë mund të çojnë tek dialogu dhe afrimi”.

Ndër fotot e përdorura nga Benetton, më realiste ishte padyshim puthja mes presidentit francez Nicolas Sarkozy dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Pavarësisht nëse imazhi i caktuar ishte real apo i redaktuar në mënyrë digjitale, përqafimet e Merkelit me Sarkozin ishin të shpeshta dhe të shumta. Aq sa të dy konsiderohen si “çift” – për sa i përket politikës – dhe në fakt me mbiemrin e tyre të vetëm “Merkozi”.

Megjithatë, është e vërtetë që Angela Merkel u tregonte miqësinë dhe favorin e saj liderëve të tjerë politikë duke shkëmbyer puthje me ta. Momentet përkatëse janë të shumta, me Merkelin, një grua mjaft e ngathët dhe e ndrojtur, e përqafuar përzemërsisht me Barack Obamën, me kryeministrat britanikë, me presidentin e Komisionit, Jean-Claude Juncker etj.

Juncker, nga ana e tij, i ndihmuar nga tendenca e tij për t’u dhënë pas alkoolit, ka qenë një shembull kryesor i spontanitetit dhe i efuzivitetit, shpesh duke anashkaluar protokollin dhe etiketën për të shprehur ndjenjat e tij me përqafime dhe puthje të forta.

Sigurisht, puthjet më domethënëse në historinë e diplomacisë botërore janë regjistruar me një nga dy protagonistët sovjetikë. Kjo sepse versioni komunist i mirësjelljes parashikonte “puthjen shoqëruese”, që ishte një dëshmi simbolike e simpatisë dhe identifikimit të pikëpamjeve në rrugën drejt transformimit socialist/komunist të shoqërisë.

Më e famshmja, në masën që konsiderohet si një arketip dhe pjesë e kulturës pop përpara rënies së Murit në 1989, ishte puthja pasionante në gojë që Leonid Brezhnev shkëmbeu me Erich Honecker.

Por duke u rikthyer në botën komuniste, nuk ishin vetëm puthjet që u dhanë, por edhe puthjet që u zmbrapsën dhe u penguan që mbetën monumente të historisë. Kryesisht ai i shmangur nga Mao Ce Duni, duke zmbrapsur pasardhësin e Josif Stalinit, Nikita Hrushovin. Udhëheqësi sovjetik i ishte ofruar të puthte kinezin e fuqishëm, por ai ktheu fytyrën, u tërhoq dhe thjesht zgjati dorën e djathtë për një shtrëngim duarsh të ftohtë dhe formale. Por duke dëshmuar, qoftë edhe nga lart, se puthjet në marrëdhëniet ndërkombëtare mund të duken të shumta, por nuk shkojnë kot.