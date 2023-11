Ukrainë/ Në një qese dhuratë me uiski ishte granata që vrau majorin 39-vjeçar!

Në një çantë dhuratë me një shishe uiski që kishte marrë si dhuratë për ditëlindje, sipas informacioneve të fundit të transmetuara nga BBC, ishte granata që vrau majorin 39-vjeçar ukrainas Gennady Chastyakov.

Sipas një burimi të cituar nga Ukrayinska Pravda, shishja ishte së bashku me gotat në formën e një granate dhe shpërthimi ndodhi kur oficeri 39-vjeçar ukrainas, i cili ishte një nga bashkëpunëtorët e ngushtë të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcat e armatosura të Ukrainës, hapën çantën.

Një burim tjetër i tha të njëjtës gazetë se kolegu që dyshohet se i ka dhënë çantën ka thënë “është e vështirë të të befasoj, ndaj po të jap granata dhe një shishe uiski të mirë”.

Ukraine’s Chief of the General Staff Deputy, Gennadiy Chastyakov, was killed when a bomb in a gift sent to his home exploded. pic.twitter.com/l9gAPbYGuM

— Intelligence FRONT (@Intelligencefnt) November 6, 2023