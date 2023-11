VIDEO/ Dortmund udhëheq ndaj Newcastle, goli i parë i Fullkrug në Champions, e pëson Barça

Borussia Dortmund do të përballet me Newcastle në Signal Iduna Park, në ndeshjen e orës 18.45 që vlen për grupet e Champions League. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet, teksa trajnerët kanë zgjedhur të luajnë nga minuta e parë me më të mirët.









Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Sule, Schlotterbeck; Sabitzer, Ozcan; Brandt, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Hall; Livramento, Guimaraes, Longstaff; Ëillock, Ëilson, Joelinton.

Në Volksparkstadion (Hamburg) zhvillohet edhe Shakhtar-Barcelona. Katalanasit e nisin me shumë ndryshime, ku jashtë 11-shes së parë janë Kounde dhe Joao Felix. Në pankinë është edhe talenti Yamal, i cili me shumë mundësi do ketë hapësirat e tij në pjesën e dytë. Në majën e sulmit spikat Lewa.

Shakhtar Donetsk (4-3-3): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyy, Matviyenko; Kryskiv, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton.

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Torres.

Rezultatet live:

Dortmund 1-0 Newcastle

Shakhtar 1-0 Barcelona