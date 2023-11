“Babai i tij ishte, në fakt, një aristokrat”/ Ridley Scott përgjigjet ndaj kritikëve të ‘Napoleonit’: Merr një jetë

Ridley Scott ka një mesazh të thjeshtë për ata që vënë në dukje pasaktësitë në filmin e tij të ri epik Napoleon: “Merr një jetë”.









Filmi i ri i regjisorit me aktorin fitues të Oskarit Joaquin Phoenix si perandorin francez të shekullit të 19-të do të dalë së shpejti. Filmi bazohet në historinë e vërtetë të ngritjes në pushtet të Napoleon Bonapartit dhe marrëdhënies së tij të trazuar me perandoreshën Josephine de Boirnay, të luajtur nga Vanessa Kirby.

Ridley Scott reacts to those criticizing the historical inaccuracies in ‘NAPOLEON’. “Get a life.” (Source: https://t.co/LUGJRWjgi5) pic.twitter.com/byo3JCl4J2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 6, 2023

Edhe pse disa kritikë e kanë quajtur dramën historike një “kryevepër”, disa e kanë parë më nga afër trailerin dhe kanë pikasur elemente që nuk përputhen me atë që raportohet në librat e historisë, sipas një raporti në gazetën The Independent.

Historiani Dan Snow analizoi disa shembuj të devijimit nga faktet historike në videot e TikTok. Një nga temat që Snow preku është ideja se Napoleoni “doli nga askund”, siç thuhet në poster. “Babai i tij ishte, në fakt, një aristokrat”, vuri në dukje historiani.

Ai gjithashtu theksoi se “Napoleoni nuk qëlloi piramidat” në Betejën e Piramidave dhe se, pavarësisht nga ajo që tregohet në trailer, Marie-Antoinette “i kishte prerë flokët shumë shkurt për ekzekutim dhe Napoleoni nuk ishte aty”.

Tema e kritikave të Snow ishte objekt diskutimi në mediat sociale dhe në një shkrim të New Yorker. Kur Ridley Scott u pyet për mendimin e tij në lidhje me shqetësimet e historianit me trailerin, përgjigja e tij ishte e përmbledhur dhe e thjeshtë: “Merr një jetë”.

Siç raportohet në botim, xhirimet e Betejës kryesore të Waterloo zgjatën pesë ditë dhe, siç theksoi këshilltari ushtarak Paul Biddis, Ridley Scott i kushtoi vëmendje detajeve.