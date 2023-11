Dhimbja e stomakut tek fëmijët, ja si t’i ndihmoni ata

Dhimbja e stomakut është një çrregullim shumë i zakonshëm tek fëmijët mbi dy ose tre vjeç. Por ndjenja dhe frika e prindërve të mposhtur nga ankthi e bënë të vështirë dallimin e këtyre dhimbjeve. Ja se çfarë duhet të keni kujdes.









INFLAMACIONI I SHTOJCËS

Në këtë rast, dhimbja fillon me parehati rreth kërthizës, pastaj përhapet në zonën e poshtme të djathtë të barkut. Dhimbja mund të rritet në intensitet në disa orë, dhe shoqërohet me të vjella dhe ethe të larta. Nëse barku është i fortë dhe i tendosur, dhe appendicitis dyshohet, është një ide e mirë për të çuar fëmijën në pediatrin e familjes që do të punojë për të palpatuar barkun e foshnjës dhe për të kuptuar nëse është appendicitis ose jo.

INFEKSION GASTRO-INTESTINAL

Në rastin e gastroenteritit të shkaktuar nga viruset, bakteret ose parazitët, foshnjat kanë krampe, të vjella ose diarre, dhe binjakët janë në pjesën e poshtme të barkut. Dhimbja e stomakut mund të shkaktohet nga probleme me konstipacionin dhe aerofagjinë. Ato janë sëmundje të përhapura që zakonisht zgjidhen spontanisht, ju duhet vetëm të keni disa ditë durim.

MALARJA PSIKOLOGJIKE

Në këtë rast, nuk bëhet fjalë për arsye mjekësore, por shkaktohen nga shqetësimi psikologjik për shkak të tensionit apo stresit që fëmijët mund të kenë përjetuar në mjedisin shkollor, në marrëdhënien me bashkëmoshatarët gjatë stërvitjes sportive, ndoshta nga refuzimi për të marrë pjesë në ndonjë ngjarje, ose duke pasur parasysh një provim. Në këtë rast, është e nevojshme të mbështetet fëmija duke e siguruar atë se nuk ka pse t’i frikësohet marrëdhënies me bashkëmoshatarët dhe se testi me të cilin do t’i duhet të përballet është vetëm një hap, dhe rezultati nuk do të jetë jetik. Shpjegoni se ai ka karakterin dhe inteligjencën për të qenë në gjendje të kapërcejë çdo gjë në mënyrë të sigurt, dhe se në çdo rast mami dhe babi do të jenë gjithmonë në krah të tij./PSIKOLOGJIA