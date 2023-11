EMRI/ Aksidenti i rëndë pranë “Kopshtit Zoologjik”, ndërron jetë studenti i Akademisë së Sigurisë!

Një aksident i rëndë ndodhi këtë pasdite pranë Kopshtit Zoologjikn në Tiranë, ku për pasojë humbi jetën Arjon Shanaj, student i vitit të tretë në Akademinë e Sigurisë.









Sipas njoftimit zyrtar të policisë dyshohet se ai është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Y. R.

Njoftimi i Policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 08.11.2023, në afërsi të liqenit artificial, automjeti me drejtues shtetasin A. Sh. dyshohet se është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Y. R. Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën në vendngjarje, shtetasi A. Sh. (student në Akademinë e Sigurisë).

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.