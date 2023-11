FOTOLAJM/ Ky është 29-vjeçari që humbi jetën në aksidentin tragjik te “Kopshti Zoologjik, student në Akademinë e Sigurisë

Fotoja që shihni më poshtë është e Arjon Shahaj, 29-vjeçari që humbi sot jetën në aksidentin tragjik te zona e “Kopshtit Zoologjik”.









Shanaj dyshohet se është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin me iniciale Y. R.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën në vendngjarje, Arjon Shanaj, student i vitit të tretë në Akademinë e Sigurisë. Burime bëjnë me dije se shkak i aksidentit është bërë lagështia në rrugë si dhe shpejtësia e lartë.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 08.11.2023, në afërsi të liqenit artificial, automjeti me drejtues shtetasin A. Sh. dyshohet se është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Y. R.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.