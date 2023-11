Kina paralajmëron Estoninë të heqë planin për krijimin e zyrës së Tajvanit

Kina rriti presionin diplomatik ndaj Estonisë të mërkurën, duke paralajmëruar kombin baltik dhe anëtarin e BE-së që të mos e lejojnë Tajvanin të hapë një zyrë të re në vend.









Ministri i Jashtëm Tajvanez Joseph Wu filloi vizitën e tij në tre vendet baltike të mërkurën, me Letoninë ndalesën e tij të parë.

Estonia po heton gjithashtu nëse një anije që mbante flamurin e Hong Kongut ishte e përfshirë në dëmtimet e fundit nga infrastrukturat nënujore midis Estonisë dhe Finlandës.

Pekini nuk ishte i lumtur. “Kina i kërkon palës estoneze që t’i përmbahet angazhimit të saj solemn ndaj parimit “Një Kinë”, të përmbahet nga lejimi i Tajvanit të krijojë ndonjë organizatë zyrtare dhe të mbrojë në mënyrë efektive bazën politike të marrëdhënieve dypalëshe”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Wang Wenbin në konferencë për shtyp të mërkurën.

Kur Tajvani krijoi një zyrë në Lituani, në vendin e tij baltik, Pekini e ndëshkoi Vilniusin me një embargo efektive tregtare, duke e shtyrë BE-në të përshpejtojë finalizimin e instrumentit kundër shtrëngimit, një mjet tregtar për të trajtuar vendet që ngacmojnë anëtarët e BE-së.

Estonia këmbënguli se zyra e Tajvanit do të jetë në përputhje me politikën e BE-së.

“Ashtu si shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian, Estonia është e gatshme të pranojë krijimin e një përfaqësie jodiplomatike ekonomike ose kulturore të Taipeit në mënyrë që të promovojë marrëdhënie të tilla”, tha Ministri i Jashtëm estonez Margus Tsahkna në një deklaratë javën e kaluar, sipas Estonisë, duke theksuar se Talini nuk e njeh Tajvanin si shtet.

“Në të njëjtën kohë, ne e konsiderojmë të rëndësishme rritjen e marrëdhënieve me Tajvanin në fushat e ekonomisë, arsimit, kulturës, marrëdhëniet midis organizatave të shoqërisë civile dhe fusha të tjera të tilla”, tha ai. “Ne mbështesim gjithashtu pjesëmarrjen e Tajvanit në çështjet ndërkombëtare në fusha me interes global, si lufta kundër pandemive dhe pjesëmarrja e Tajvanit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ringjallja e marrëdhënieve me Tajvanin nuk bie ndesh me politikën “Një Kinë”.