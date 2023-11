6 destinacione me diell për pushime dimërore!

1. Tangalle, Sri Lanka









Me parajsë, plazhe me palma kokosi dhe oqean të dendur me bollëk, Sri Lanka ofron mishërimin e një vendstrehimi tropikal. Në bregun jugor të vendit, qyteti i qetë i Tangalle është një vend i lumtur për të shijuar bukurinë natyrore të xhunglës, detit dhe parqeve kombëtare, me safari me kafshë të egra, tempuj të lashtë dhe plantacione çaji të gjitha aty pranë. Mes peizazhit të gjelbëruar, Amanwella gjendet në një pozicion të qetë dhe të izoluar, duke hapur një plazh me patkua, me suitat secila e kompletuar me një pishinë private me pamje nga Oqeani Indian.

2. Riviera Maya, Meksikë

Plazhet me pluhur, xhungla smeraldi, rrënojat e lashta dhe jeta e gjallë e natës, kjo shtrirje e vijës bregdetare të Karaibeve në Gadishullin Jukatan të Meksikës është një nga destinacionet më të kërkuara të vendit. Klima bëhet më e rehatshme nga nëntori deri në mars, dhe vendpushimi i bukur i Maroma, A Belmond Hotel, është një vend i shenjtë qetësie, larg zhurmës. Kohët e fundit ajo i është nënshtruar një rinovimi të papërlyer nën drejtimin e stilistit Tara Bernerd, i cili ka përfshirë punën e artizanëve vendas për të nderuar trashëgiminë meksikane në dizajnin qetësues. Pishina qendrore është pishina e frymëzuar nga cenote e veshur me pllaka me ngjyrë bruz, të punuar me dorë nga guri vullkanik pranë së cilës mund të pihet një mezkal nën hijen e palmave.

3. Windhoek, Namibi

Pushimet dimërore me diell nuk janë vetëm për ditët e plazhit, ka një mori aventurash në brendësi që duhen pasur gjithashtu. Ndërsa mundësitë e safarit në Namibi janë në kulmin e tyre midis majit dhe shtatorit, mrekullitë natyrore të fushave sub-Sahariane mund të mrekullohen gjatë gjithë vitit. Mes një rezerve natyrore prej 51,000 hektarësh, Habitas Namibia është pozicionuar në mënyrë të përkryer për të shijuar peizazhin e egër, si dhe për të shijuar shkathtësinë e kuzhinës namibiane dhe përbërësit vendas, plus një program të kuruar të artit dhe kulturës. Pishina shkëmbore është një vend panoramik për t’u qetësuar, ndërsa oferta e mirëqenies përfshin trajtime restauruese dhe meditim në shkurre. Marka Habitas krenohet me iniciativat e përkushtuara të qëndrueshmërisë, duke përfshirë integrimin e specieve të rrezikuara në rezervë dhe programin Habitas Rise, i cili synon të fuqizojë komunitetet lokale përmes mundësive të punësimit dhe trajnimit në sektorin e mikpritjes.

4. Palm Beach, Florida, SHBA

Palm Beach i preferuar i epokës së praruar, i mbushur me rërë të artë, ka tërhequr kohët e fundit me një joshje të re, duke ruajtur ende shkëlqimin e shkollës së vjetër që bëri emër. Moti është gjithmonë i detyrueshëm, që do të thotë se ditët e gjata mund të kalohen në vijën bregdetare të lagur nga dielli. Skena lokale e artit dhe kulturës përmban një thesar veprash nga Picasso, Warhol dhe Banksy, dhe ka marrë një rigjallërim të kohëve të fundit, me një rinovim prej 100 milionë dollarësh të Muzeut të Artit Norton. Hoteli White Elephant Palm Beach, i cili kohët e fundit i është nënshtruar një ri-imagjinimi të plotë, ka një koleksion mbresëlënës të tijin e artit, si dhe restorantin e gjallë Lola 41, pas fasadës së tij elegante me tendë me vija.

5. Tabanan, Bali, Indonezi

Një i preferuar i pakontestueshëm i listës së kovave, Bali ka mashtruar prej kohësh vizitorët me kombinimin e plazheve tropikale, xhunglës së harlisur dhe të thyer, ujëvarave, pellgjeve të orizit dhe kulturës së pasur. Shmangni vendet më të mbushura me njerëz të ishullit dhe qëndroni në një cep më të qetë të bregdetit jugor për një zhytje paqësore në një mjedis idilik. Nirjhara është një vendstrehim luksoz pa pretendime që përzihet bukur në një peizazh të lavdishëm të pyjeve, fushave të orizit dhe plazheve me rërë vullkanike, me tempullin Tanah Lot aty pranë. Akomodimi përfshin suita të shtëpive me pemë me tendë, me kuvertën e çatisë të vendosur mes pemëve të kokosit dhe vila të mëdha me pishinat e tyre të pafundësisë. Për të udhëtuar pak më larg, fshati bregdetar i Canggu është afër, me qytetet Seminyak dhe Ubud pak më pak se një orë larg me makinë.

6. St. Kitts, Inditë Perëndimore

Ishulli magjepsës i St. Kitts (më i madhi i dyshes St. Kitts dhe Nevis në Antilet e Vogla) përfshin një anë të relaksuar dhe të qetë të Karaibeve, me peizazhe të shkëlqyera për t’u eksploruar. Sunset Reef është një hotel butik me shtatë suita, me 11 dhoma, që shërben perëndimet më mahnitëse të diellit nga pozicioni i tij mahnitës mbi Detin e Karaibeve. Me një pishinë pafundësie shkëlqyese dhe pamje nga çdo dhomë, ajo ofron një bazë ëndërrimtare nga e cila mund të përjetoni bukurinë e qetë të ishullit të gjelbëruar e perceptuar më mirë me tren ose varkë.