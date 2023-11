“Fundi dihet pavarësisht se çfarë ndodh”- Duro: Skema zbehu Superioren, Partizani i kompletuar (E PLOTË)

Shpëtim Duro prej afro një viti, pasi u largua nga Egnatia, drejton në kampionatin e Maqedonisë së Veriut, ku ka shkruar historinë për Strugën, duke u shpallur kampion dhe shkuar deri në “play off” të Ligës së Konferencës.









Në një intervistë ekskluzive për “Panorama Sport”, ish-trajneri i Partizanit dhe një sërë ekipesh të tjera në Superiore e jo vetëm, flet për Strugën, por i bën edhe një analizë Superiores dhe Partizanit, klubit ku ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës së tij sportive. Ai shprehet se skema i ka hequr emocionet kampionatit, teksa “demat” i sheh si ekip të kompletuar.

Sezoni i dytë juaji te Struga pas titullit dhe aventurës së suksesshme në Europë. Si po shkon ky bashkëpunim?

Është sezoni i dytë. I pari ishte fantastik me kurorëzimin e titullit kampion dhe në arritjen deri në “play off”-in e Ligës së Konferencës. Janë dy momente historike, që nuk do të harrohen lehtë për një klub si Struga. Sigurisht, edhe në këtë sezon, deri në këtë moment bashkëpunimi po shkon mirë në të gjitha aspektet.

Morët një fitore me shumë vlera ndaj Shkëndijës dhe tani jeni pranë kreut. Mund ta përsërisni suksesin e vjetshëm?

Po, arritëm një fitore ndaj një kundërshtari me traditë në futbollin e Maqedonisë, siç është Shkëndija. Arritëm një fitore shumë të rëndësishme dhe të merituar dhe kjo bën që të jemi pretendentë kryesorë për titullin, së bashku me ekipin tetovar dhe Shkupin. Mendoj se do të jetë një luftë treshe deri në përfundim të kampionatit.

Si ju duket ky sezon i Superiores? Janë të dukshme diferencat mes ekipeve?

E ndjek shumë edhe Kategorinë Superiore, është më se normale, por mund të them se e ka humbur disi atë emocionin dhe rivalitetin për shkak të formulës, dihet tani. Skuadra me traditë, siç janë Partizani dhe Tirana sidomos, sido që të shkojë puna, ato do të jenë në katërshe dhe humbjet e shumta nuk kanë ndonjë ndikim. Kjo mendoj se e ul interesin dhe bukurinë e kampionatit.

Partizani është skuadra e momentit me 6 fitore radhazi. Si i keni parë të kuqtë?

Partizani dhe Egnatia janë skuadrat që po bëjnë paraqitjet më të mira deri në këto javë. Siç e thashë, interesi nuk është aq i madh për shkak të skemës që ka marrë kampionati, sepse sido që të zhvillohen ngjarjet dhe situatat, skuadrat që do ta diskutojnë kampionatin do të jenë katërshja e parë, që pak a shumë dihen.

Sigurisht që Egnatia dhe Partizani janë skuadra që deri në këto momente kanë bërë paraqitje shumë të mira. Partizani boshtin e ekipit e ka pasur prej 2-3 vitesh, disa të tjerë i ka afruar nga merkatoja e verës. Partizani ka organikë shumë të plotë dhe kjo është arsyeja që lojtarët, të cilët kanë ardhur në merkaton e verës nuk janë elemente që të bëjnë përshtypje në raport me këta lojtarë që po luajnë tani.

Partizani ka fituar 5 ndeshje me gola në sekondat e fundit. Është më shumë çështje cilësie apo fati?

Fati është gjithnjë pjesë e lojës, por kjo e Partizanit bën pjesë në atë thënien që i forti fiton gjithmonë. Skuadrat kundërshtare ndoshta në momentet e fundit nuk e kanë atë besimin e duhur se mund të shkojnë te fitorja dhe Partizani ka këmbëngulur deri në momentet e fundit, duke fituar pikë në sekondat e fundit në disa ndeshje. Është çështje fati, por është edhe ajo që gjithnjë më i forti del në pah në këto situata.

Lojtarët që në letër do të merrnin skuadrën për dore si Mba, Grezda, Da Silva apo Koçijan për arsye të ndryshme nuk po e bëjnë dhe në pah kanë dalë disa djem të rinj. Si e shihni këtë “dukuri”?

Lojtarët që kanë ardhur, përderisa nuk po luajnë, nuk janë në nivelin e atyre që po luajnë. Mba në gjysmën e dytë të sezonit u pa që ishte lojtar i mirë, ka pasur probleme fizike. Grezda të të them të drejtën nuk është në nivelin e pritshëm. U bë kohë që ka ardhur te Partizani, tani ai duhet të kapte formën e tij, që e kemi parë në të shkuarën. Duket që ka vështirësi për tu inkuadruar në formacion. Koçijan është një lojtar që nuk më ka lënë ndonjë përshtypje të madhe, Partizani ka disa futbollistë të rinj, që mund të bëjnë diferencën edhe ndaj tij.

A ka ndonjë lojtar të Superiores që do të donit ta kishit te Struga?

Patjetër që ka shumë lojtarë të mirë të Kategorisë Superiore, por edhe lojtarë të ligës së Maqedonisë së Veriut, që po luajnë shumë mirë në Shqipëri. Atanaskoski është një nga mbrojtësit e majtë më të mirë momentalisht në Shqipëri, Najdovski i Tiranës gjithashtu është lojtar me shumë cilësi. Unë kam marrë Mazrekajn dhe Zguron nga Superiorja në këtë sezon, që po e ndihmojnë shumë Strugën tani në kampionat dhe bënë të njëjtën gjë në Europë./PANORAMASPORT