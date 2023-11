“Në kundërshtim me ligjet e BE”- Deputeti i PD-së: Marrëveshja e emigrantëve, akt personal… Ne jemi 28 mijë km katrorë, Italia shumë më shumë

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi komentoi marrëveshjen e emigrantëve me Italinë, e cila sipas tij, në rrafshin juridik nuk qëndron dhe duke qenë e tillë nuk respekton as ligjet e brendshme dhe ato ndërkombëtare.









Boçi tha në ‘Open’, se marrëveshja, e cila ende nuk është e ratifikuar, nuk është negociuar dhe konsultuar në institucionet shqiptare

“Ende nuk është marrëveshje se duhet të jetë e ratifikueshme sipas Kushtetutës. Duhet të ishte e negociuar dhe të konsideronte dhe institucionet shqiptare. Po të bëni një investim në një territor do të merrni mendim dhe të zonës. Po të ishte projekt zhvillimor, do të isha dakord. Nuk është konsultuar as brenda qeverisë. Ndaj mendimi se ky është akt personal, është i dukshëm.

Rrafshi politik solidaritet…do ta diskutoj dhe këtë. Në rrafshin politik jemi te politika e brendshme kombëtare. Të njëjtin problem si Italia e ka dhe Greqia dhe Gjermania. Në rrafshin juridik bie në kundërshtim me konventën ndërkombëtare të njeriut. Pra në rrafshin juridik marrëveshja nuk qëndron dhe duke qenë e tillë nuk respekton as ligjet e brendshme dhe ato ndërkombëtare. Bie në kundërshtim me ligjet e BE.

Në rrafshin human, ajo pjesa e solidaritetit, alarmi humanitar nuk është Italia, por emigrantët. Kjo është ana solidare dhe njerëzore. Italia ka boll territor. Ne jemi 28 mijë km katrorë, Italia shumë e më shumë. Ne nuk po bëhemi pjesë e humanizmit njerëzor, ne kemi pranuar penalitetin. Se emigrantët nuk po shkelin në territorin shqiptar”, tha Boçi.