Situata para grumbullimit të Kombëtares/ Broja në dyshim, ja gjendja e Ivan Balliut

Të gjithë, duke përfshirë edhe trajnerin e Çelsit, Mauricio Poçetino, e prisnin që të ishte në stol në ndeshjen ndaj Totenhemit, por Armando Broja nuk ia doli dot. Sulmuesi vijon ende të jetë jashtë fushave për shkak të një shqetësimi në gju dhe është duke marrë trajtimin e duhur për një rikuperim sa më të shpejtë.









Broja nuk merr minuta që prej 7 tetorit, ku luajti vetëm në pjesën e parë kundër Bërnlit, takim i fituar nga blutë 4-1. Ka kaluar një muaj dhe sulmuesi 22-vjeçar nuk ndihet ende gati. Kujtojmë që Broja ndjeu një shqetësim në gju gjatë stërvitjes me Kombëtaren shqiptare përpara ndeshjeve të muajit tetor.

Shqetësime të tilla janë disi normale deri diku për një lojtar që qëndron afërsisht 9 muaj jashtë dhe kalon një dëmtim me operacion si ai i Brojës. Kështu që sulmuesi duhet të presë edhe pak për të zbritur në fushë dhe për të kapur formën maksimale.

Por, duhet të presë edhe Silvinjo që ta “shijojë” në fushë, pasi siç gazeta mëson, trajneri me shumë mundësi nuk do ta përfshijë në listën e lojtarëve që do të grumbullojë për ndeshjet e këtij muaji, me Moldavinë, në transfertë në 17 nëntor dhe tri ditë më vonë me Ishujt Faroe, në “Air Albania”.

IVAN BALLIU- Një tjetër panik për Silvinjon ishte edhe mungesa e Ivan Ballit në ndeshjen që Rajo Vajekano barazoi me Real Madridin jashtë fushe.

Mbrojtësi i djathtë nuk ishte i grumbulluar në këtë sfidë për shkak të një dhimbjeje të papritur në gju. Por, pasi bëri kontrollet e duhura, rezultoi që Balliu nuk kishte asgjë serioze, por thjesht mbingarkesë që e ka detyruar të qëndroje 2 ditë pushim.

Anësori 31-vjeçar është rikthyer në stërvitje me ekipin e tij dhe ka zhvilluar një seancë normale dhe pritet të jetë i gatshëm për duelin e fundjavës që Vajekano do të luajë ndaj kryesuesve të La Ligës, Gironës.

Po ashtu ai do të jetë në listën e Silvinjos për ndeshjet e këtij muaji, edhe pse me konfirmimin e Mario Mitajt në krahun e majtë dhe Hysajt, që është spostuar djathtas, Balliu është ulur në stol.

Në rotacionin që braziliani bëri me Bullgarinë në takimin miqësor, Balliu luajti për të gjithë takimin në krahun e djathtë dhe zhvilloi një ndeshje të mirë, duke lënë të tregohet se është një pikë e rëndësishme në prapavijën e Kombëtares shqiptare.

KRISTI SEJATLLARI – PANORAMASPORT.AL