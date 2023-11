Analiza: Projektet sekrete të Partisë Komuniste Kineze në SHBA: Çfarë po ndodh?

Në vitin 2018, Korporata e Zhvillimit Ekonomik të Miçiganit (MEDC) festoi “Javën Michigan-Kinë” për të theksuar lidhjet ekonomike në rritje midis Miçiganit dhe Kinës. Në atë kohë, Michigan kishte tashmë më shumë se 300 kompani kineze të vendosura në shtet, me më shumë se 4 miliardë dollarë investime, duke mbështetur afërsisht 6,000 vende pune. MEDC donte ta publikonte këtë histori me shpresat e saj burokratike se më shumë biznese kineze do të pasonin.









Michigan mund të korrë frytet e këtij angazhimi në muajt e ardhshëm pasi më shumë para dhe punëtorë kinezë do të vijnë në shtet. Dy kompani kineze, Gotion dhe Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), janë në prag të ndërtimit të dy objekteve të reja të prodhimit të baterive në Michigan. Këto kompani u joshën nga miliarda stimuj tatimorë shtetërorë dhe vendorë dhe investime në infrastrukturë, dhe kërkesat mjedisore të fshehura në Aktin e Reduktimit të Inflacionit të vitit 2022.

Kohët e fundit, CEO i MEDC, Quentin Messer, deklaroi: “Baste të gjeneratave janë duke u bërë dhe ne duam të sigurohemi që Michigan të ketë atë që duhet. Duhet të fitojmë”. Duke u bazuar në mendimin e Messer-it, shteti i Miçiganit po bën një bast të madh për teknologjinë e automjeteve elektrike në bashkëpunim me Partinë Komuniste Kineze. Çfarë mund të shkojë keq?

Përgjigja për këtë është e thjeshtë: Shumë. Në një kohë kur anëtarët dypartianë të Kongresit në Komitetin e Përzgjedhur të CCP po zhvillojnë lojëra lufte duke simuluar një përgjigje të SHBA-së ndaj një pushtimi kinez të Tajvanit, duhet pyetur nëse ky është momenti i duhur për të kërkuar më shumë investime kineze në shtet. Sidomos kur një nga ato projekte është vetëm 100 milje nga vendi ku SHBA po trajnojnë trupat tajvaneze për t’u mbrojtur kundër një pushtimi komunist kinez.