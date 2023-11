“Forca e ligjit do të godasë mbi këdo”/ Balla reagon pas arrestimi të Dritan Rexhepit në Turqi

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ka reaguar pas arrestimit të shumë kërkuarit, Dritan Rexhepi.









Balla me anë të një mesazhi, është shprehur se Forca e Ligjit do godasë këdo dhe të pandëshkueshmëria do marrë fund.

Ai ka bërë të ditur se do të ketë bashkëpunim me drejtuesit të lartë të INTERPOL për ta çuar goditjen ndaj krimit në nivel tjetër.

“Forca e ligjit do të godasë mbi këdo dhe pandërshkueshmëria do të marrë fund. Arrestimi i personit më të kërkuar nga drejtësia shqiptare Dritan Rexhepi, falë bashkëpunimit të shkëlqyer të një sërë agjencish ligjzbatuese nga disa vende partnere, është një rezultat i rëndësishëm. Ditën e hënë do të takohem në Lion me drejtuesit më të lartë të Interpol për ta çuar në një nivel tjetër goditjen e krimit të organizuar”, thekson Balla.