Kush e vrau 23-vjeçaren greke? Dëshmitari: E kishin martuar me një shqiptar për ti bërë dokumentat!

Një i huaj, i cili dyshohet se ka lidhur marrëveshje bashkëjetese me Fai Bakoiorgou për të legalizuar qëndrimin në Greqi, është në kërkim nga autoritetet, të cilët po hetojnë rastin e vrasjes së 23-vjeçares fatkeqe në Kypseli. Siç thotë avokatja e babait të viktimës, Voula Dimitriadou, për ANT1, vajza “para vdekjes u detyrua të lidhë një marrëveshje bashkëjetese me një shqiptar, për t’u legalizuar”.









Çfarë thonë fqinjët?

Sipas deklaratave të fqinjëve, ai ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i pronares që akuzohet së bashku me nënën dhe motrën e 23-vjeçares për vrasjen e Faye. Dyshohet se ka qenë ai që e ka transportuar me makinën e tij, për këtë arsye konsiderohet mundësia që ai të jetë personi i katërt i përfshirë në vrasje dhe ai që ka marrë pjesë në transferimin e trupit nga shtëpia e Kypselit, në vendin ku viktima u gjet e pajetë, e mbështjellë me batanije.

Babai i vajzës fatkeqe thotë për ANT1: “Është i përfshirë edhe një person tjetër”. Ata nuk mund ta mbanin vetë fëmijën. Duhet të ketë qenë një makinë dhe një tjetër”.

Kur u identifikua se trupi i paidentifikuar i përkiste 23-vjeçares fatkeqe dhe babai i saj bëri padi për vrasje, tre të pandehurit – nëna dhe motra e viktimës, si dhe pronarja e 23-vjeçares – u larguan nga shtëpia e Kypselit dhe u zhvendos në një apartament përballë rrugës nga gjykatat e Odu Evelpidon.

Sipas asaj që i tha ANT1 pronari që kishte marrë me qira apartamentin, pronarja paraqitej si avokate, ndërsa nëna e viktimës si një prind i ngushëlluar që së fundmi humbi vajzën e saj!

Pronari i banesës shprehet se “(nëna) së fundmi kishte humbur një fëmijë. “Shiko”, thotë (zonjën e shtëpisë) “janë shumë të pafat, ka vdekur një fëmijë”. Kjo do të thotë, ata ishin gënjeshtarë dhe mashtrues të mëdhenj. Kur erdhën me qira, një miku im i njihte. Ai thotë se është avokat dhe përgatit letra për refugjatët, të huajt etj.

Pronarja mësohet se ka organizuar dhjetëra dasma të bardha me marrëveshje bashkëjetese virtuale për të huajt, që të marrin leje qëndrimi, siç kishte bërë me 23-vjeçaren fatkeqe.

Stavroula-Antigoni Pryli, avokate e viktimës së qiradhënëses, shprehet se “ajo mashtroi shumë njerëz, përfshirë edhe drejtorin tim, i cili kishte nevojë për paratë dhe e bindi të lidhë një marrëveshje bashkëjetese me një të huaj për legalizimin e saj”

Tre të pandehurit pritet të pranojnë fajin mëngjesin e së hënës, në të cilën skadon afati që ata morën nga hetuesi.

Dëshmitari “kyç” do të dëshmojë para autoriteteve

Natën fatale, para se të gjendej trupi i 23-vjeçares në rrugën Tychis, një grua që banon në një pallat aty pranë, përballë banesës së viktimës në Kypseli, ka telefonuar policinë.

Atë natë, ai pretendon se viktima kishte dalë në ballkon dhe po bërtiste për ndihmë. Gjithashtu ai thekson se ka dëgjuar edhe një burrë duke sulmuar verbalisht 23-vjeçaren dhe duke e shtyrë me dhunë brenda në banesë, ndërsa pak më vonë ka pasur heshtje. Dëshmitari, sipas ANT1, i është paraqitur të premten avokatit të babait të viktimës pasdite dhe deklaroi se ajo dëshiron të dëshmojë në hetues dhe ajo është padyshim një dëshmitare kryesore në këtë rast.