Marrëveshja për emigrantët, Meloni poston videon e Ramës dhe shkruan: Përgjigje e duhur për të majtën italiane

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka publikuar në Instagram një video të kryeministrit Edi Rama i cili në intervistën nga Parisi për emisionin “Dritto e Rovescio” të televizionit italian, Rete4, u ka dhënë përgjigje lajmeve të publikuara në mediat italiane se PD e spektrit të majtë në Itali do kërkojë përjashtimin e PS nga Partia Socialiste Evropiane, pas nënshkrimit të marrëveshjes për emigrantët.









Meloni thekson se përgjigjja e kryeministrit shqiptar, Edi Rama ishte ajo e duhura.

“Më duhet të them që nëse në Itali është e majta që ka… le të themi që është pak jashtë linje për pak kohë, dhe shpresoj që ky të jetë një problem i mbyllur, pasi atëherë ai përjashtim ka rezultuar në atë që ata mendojnë se kjo marrëveshje është e gabuar. Jo, jo, atëherë unë mendoj se ndoshta nuk është krahu i majtë që të ndihmojë Italinë në këtë mënyrë dhe po thotë në rregull, ‘mirëpresim edhe ne emigrantët’, as të djathtët në Shqipëri, sepse në Shqipëri është e djathta që na thotë të njëjtat gjëra”, thotë Rama në videon e shpërndarë nga Meloni.

“Pra, nuk ka të bëjë as me të majtën, dhe as me të djathtën, ndoshta kjo është thjesht e drejta. Do e shohim”, sqaron ai.

