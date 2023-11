Ministri i Jashtëm italian zbulon prapaskenat e ardhjes së emigrantëve: Nuk është një marrëveshje e lindur mbi një gotë verë në pushime

Ministri i Jashtëm Antonio Tajani ka zbuluar se marrëveshja e emigrantëve me Italinë e ka sfondin e saj që prej Prillit të këtij viti dhe jo siç u prezantua se ndodhi gjatë pushimeve të kryeministres italiane Giorgia Meloni në Shqipëri.









Nga Ministrat e Jashtëm të G7 në Tokio, në Paris për urgjencën e Gazës, me një objektiv: “Të përballemi me krizën humanitare viktimë e së cilës është popullata civile, por edhe të përpiqemi të menaxhojmë “përplasjen me një politikan, të organizojmë”. Ministri i Jashtëm Italian, Antonio Tajani i mat fjalët e tij kur flet për Corriere Della Sera.

Intervista

Çfarë doni të dini për Parisin?

“Qeveria franceze organizoi shpejt këtë konferencë vendimtare, kushtuar para së gjithash përballjes së krizës humanitare, viktimë e së cilës është popullata civile, por edhe përpjekjes për të menaxhuar konfliktin politik, në fillim të fillojë rindërtimi i Gazës, nga pikëpamja materiale dhe politike”.

Si do ta prezantoni Italinë?

“Me një ndjenjë të madhe përgjegjësie, me ekuilibër, me përkushtim total. Ne nuk jemi duke ecur në gjumë, nuk duam të biem më thellë në luftë”.

A është një linjë e përbashkët me atë të vendeve të tjera evropiane?

“Ne diskutuam me aleatët tanë ndërkombëtarë, SHBA-në, Kanadanë dhe Japoninë. E diskutuam me mua sepse doja ta realizoja. Ne evropianët, të bashkuar. Mesazhi ynë është i qartë: ne dënojmë sulmin terrorist të 7 tetorit, ne pohojmë se Izraeli ka të drejtën e plotë për t’u mbrojtur, por kërkojmë nga të gjithë dhe si rrjedhim edhe vetë Izraeli të mbrojë civilët, të lejojë që njerëzit të largohen nga Gaza. Ne gjithashtu kërkojmë nga qeveria e Izraelit që të ndalojë dhunën e kolonëve ekstremistë në territoret palestineze të Bregut Perëndimor”.

A është Italia për një armëpushim?

“Ne duam që kjo luftë të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Por ne duam gjithashtu që Izraeli të eliminojë grupet terroriste të Hamasit. Nëse Izraeli do të vazhdojë operacionet ushtarake, do të duhet ta bëjë këtë duke respektuar ligjin ndërkombëtar, duke mbrojtur popullsinë civile dhe duke organizuar armëpushime që mund të shërbejnë për lirimin e pengjeve dhe mbrojtjen e qytetarëve të Gazës. Shpresojmë të interpretojmë aspiratat, pozicionet, madje edhe ankthet e këtyre dy popujve. Për këtë arsye, edhe pse sot duket e pamundur, ne duam të punojmë mbi formulën “dy popuj, dy shtete”. Ne kemi një alternativë”.

A keni frikë nga ringjallja e antisemitizmit në Itali?

“Është një mallkim nga i cili ende nuk janë çliruar Italia dhe Evropa. Qeveria ka forcuar të gjitha masat mbrojtëse për bashkatdhetarët tanë hebrenj dhe në dokumentin përfundimtar të G7 ne përmendëm rrezikun e antisemitizmit të ri dhe atë të islamofobisë”.

A ekziston rreziku i radikalizimit të atyre që jetojnë këtu?

“Unë besoj se para së gjithash janë të mundshme rastet e radikalizimit individual. Përgjigja jonë ndaj rrjedhave të ekstremizmit më të gjerë duhet të jetë ajo e mbikëqyrjes së kujdesshme dhe të ngushtë, por edhe e dialogut, e përfshirjes së të gjithë shpirtrave të shoqërisë italiane. Por Italia ka luftuar gjithmonë kundër terrorizmit dhe gjithmonë do ta bëjë këtë duke respektuar ligjet dhe duke mbajtur kokën e ftohtë”.

Ndërkohë polemika për marrëveshjen me Shqipërinë për çështjen e emigrantëve: e ka bërë e vetme kryeministrja?

“Kam lexuar histori dhe artikuj në gazetat italiane që janë vërtet absurde, materialisht të rreme. Është një marrëveshje e gjithë qeverisë italiane, për të cilën kanë punuar së bashku Kryesia e Këshillit, Punët e Jashtme, Brendshme, Drejtësia dhe Shëndetësia. I gjithë negocimi, që në fazat fillestare, u menaxhua normalisht nga ministria ime. Takimi i parë përgatitor u mbajt në zyrën time në Palazzo Chigi. Pas një takimi fillestar që pata me Giorgia Melonin, thirra një takim paraprak operacional midis Ministrisë së Jashtme, Brendshme dhe ambasadës në Tiranë më 6 prill. Nuk është një marrëveshje e lindur mbi një gotë verë në pushime. U nis më 24 maj misioni i parë operacional në Tiranë nga të Jashtëm dhe të Brendshëm. Kemi dhjetëra takime, email, raporte takimesh mes zyrtarëve tanë dhe me liderët shqiptarë”.

Ka shumë kritika për marrëveshjen, ka nga ata që raportojnë shkelje të rregullave të pritjes.

“Në punën tonë kemi përfshirë Ministrinë e Drejtësisë për të shqyrtuar çdo aspekt ligjor. Ne kemi shqyrtuar raste të ngjashme, kemi lexuar dënimet dhe jurisprudencën ndërkombëtare dhe evropiane. Kushdo që thotë se do të shkojmë në Guantanamo, po bën një deklaratë që është fyese dhe qesharake. Është një nismë që synon të luftojë trafikimin e qenieve njerëzore me bashkëpunimin e një vendi që aplikon për t’u bërë anëtar i BE-së. Shqipëria ndan me ne idenë se çështja e emigracionit mund të zgjidhet së bashku. Ky është një shembull praktik i solidaritetit evropian”.