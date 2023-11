“Ne duhet të qëndrojmë në këtë kufi për të dërguar një mesazh parandalimi”/ Bloomberg: Frika se Hezbollahu mund të nisë një sulm ndaj Izraelit si Hamasi

Që në momentin e parë që filloi lufta mes Izraelit dhe Hamasit, dukej se konfuzioni do të shtrihej në shumë nivele. Përveç kësaj organizate të veçantë islamike, Hezbollahu gjithashtu ndërmerr sulme ndërsa përbën një kërcënim për Izraelin. Sipas një raporti të Bloomberg, jeta për izraelitët në ‘Kibuci’ në kufirin me Libanin është tani një makth.









Që kur persona të armatosur të Hamasit thyen gardhin kufitar në jug të Izraelit më 7 tetor, duke vrarë dhe rrëmbyer njerëz, jeta gjithashtu ka ndryshuar në mënyrë dramatike në kufirin verior të vendit.

Dhjetëra mijëra njerëz janë zhvendosur dhe forcat e armatosura izraelite kanë lëvizur tanke, artileri dhe trupa përgjatë kufirit.

Frika është një: Hezbollahu, një grup islamik me bazë në Liban, mund të përgatitet të bashkohet me luftën ose të shkelë kufirin me Izraelin në një sulm të ri, raporton Bloomberg.

“Ne duhet të qëndrojmë në këtë kufi për të dërguar një mesazh parandalimi”, tha majori Ariel, 30 vjeç, një komandant kompanie në Kibbutz Eilon i cili është në detyrë rezervë. Mjek dhe baba i tre vajzave të reja, ai shton: “Jeta ime është në pritje. Nuk e di sa kohë do të jem këtu, por nuk mund të ikim. 7 tetori ishte një thirrje zgjimi”.

Për pesë javët e fundit, vëmendja e botës është përqendruar në pushtimin ajror dhe tokësor të Gazës nga Izraeli, i cili ishte projektuar për të çrrënjosur infrastrukturën e Hamasit dhe për të shkatërruar potencialin ushtarak të organizatës.

Një shqetësim i madh për ushtrinë dhe vendin e Izraelit është Hezbollahu, i cili ka gati 10 herë më shumë raketa se Hamasi dhe një forcë ushtarake më të madhe dhe më profesionale.

Shumica e analistëve argumentojnë se Nasrallah, udhëheqësi i organizatës libaneze, nuk duket të jetë në disponim për t’u përfshirë hapur në luftë. Zjarri ndërkufitar mes dy palëve është një dukuri e përditshme, por deri më tani ka qenë gjithmonë i kufizuar.