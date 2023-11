VIDEO/ Rikthehet paniku te kombëtarja e Izraelit, lojtarët “tmerrohen” nga alarmi për sulm me raketa

Kombëtarja e Izraelit është detyruar të dalë nga autobusi i skuadrës në autostradë pas një alarmi që morën nga autoritetet për një sulm të mundshëm.

Ekipi i Izraelit do të luajë të dielën ndaj Kosovës në kuadër të eliminatoreve të Euro 2024 në “Fadil Vokrri”. Rrugës për në aeroportin e Tel Aviv, ekipi kombëtar i tyre ka hasur probleme. Ata kanë marrë një alarm për sulm me bombë apo me raketa, duke bërë që të detyrohen të dalin të gjithë nga mjeti i transportit dhe të fshihen në një vend paksa më të sigurt.

WATCH! A little while ago, the Israel National Team headed to the airport for their Euro qualifier in Kosovo but needed to take cover when Hamas sent a barrage of missiles towards Tel Aviv! pic.twitter.com/HHMU5mMIJ3

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 10, 2023