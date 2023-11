Ambasadori gjerman kundër skenarit të opozitës: Ka mënyra të tjera më të drejta për të kundërshtuar vendimet e qeverisë

Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner nga Korça ka komentuar disa nga situatat më të nxehta politike në vend.









Bergner u ndal te kaosi në Kuvend, ku tha se po pengohet puna në Parlament, ndërsa shtoi se ka mënyra të tjera më të drejta për të kundërshtuar vendimet e qeverisë.

Ndërsa në lidhje me marrëveshjen për refugjatët mes Shqipërisë dhe Italisë, ai tha se të dyja vendet kanë bërë çmos për të respektuar rregullat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Intervista e plotë:

Sipas mendimit tuaj, marr veshja mes Shqipërisë dhe Italisë, a është bërë konsultim me BE në lidhje me emigrantët që do të vijnë?

Bergner: Mendoj se konsultimet po vazhdojnë. Ne kemi marrë dokumentet dhe memorandumin e mirëkuptimit pak ditë më parë dhe është pak herët për të dhënë komentet dhe mendimet e mia në lidhje me detajet. Por e di shumë mirë që si Shqipëria po ashtu dhe Italia kanë bërë çmos për të respektuar rregullat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Situata në parlamentin Shqiptar është bërë pak e rrëmujshme. Si e shihni ju këtë?

Bergner: Sinqerisht do të shpresoja të shihja shumë shpejt opozita më të bashkuara që të luajnë rolin e tyre si kontrollues të qeverisë në një mënyrë më të mirë.

Mendoj se edhe qeveria mund të ndihmojë në respektimin e të drejtave, gjithashtu të ketë një balancim mes të drejtave të opozitës dhe të qeverisë.

Sali Berisha ka thënë se shumë shpejt do bëhen protesta të mëdha. A mendoni se është mirë për Shqipërinë?

Bergner: Mendoj se nëse gjërat çohen deri në protestë nuk do të shkojë mirë pasi gjithë përpjekjet duhet të shkojnë në formulimin e rregullave për qeverisjen.

Mendoj se duhet të bëjnë përpjekje për të ofruar propozimet e tyre.

Deri më tani shoh më shumë energji duke penguar parlamentin.

Por mendoj se ka mënyra të tjera më të drejta për të kundërshtuar diçka që është zgjedhur nga qeverisja.