FOTO/ Nga flamujt e kuq te bustet e Leninit dhe Stalinit, REL: Ushtria e Rusisë rikthen simbolikat sovjetike

Imazhet më lart janë ndër më të fundit që shpërfaqin emblemat e përdorura në fushëbetejë në Ukrainë. Në fotografinë sipër shihen të punuara fytyrat e Karl Marxit, Friedrich Engelsit, dhe themeluesit të lëvizjes sovjetike, Vladimir Leninit. Të tre janë përshkruar shpesh si kokat e sistemit politik sovjetik.

Disa javë pas nisjes së luftës, në disa pamje amatore janë parë flamuj sovjetikë mbi tanket ruse. Mirëpo pamjet e fundit, të konfirmuara me simbole sovjetike, të publikuara prej mediave të financuara prej Kremlinit, japin shenjë për përqafim të këtyre simboleve nga pjesëtarë të ushtrisë ruse.

Ian Garner, historian dhe ekspert i propagandës së luftës ruse, ka thënë se përdorimi i imazheve sovjetike është iniciativë e ushtarëve individualë dhe njësiteve, mirëpo është duke u inkurajuar si veprim edhe në kuadër të propagandës së financuar nga Kremlini, sikurse në “koncerte, emisione televizive, e tjera”.

Hulumtuesi ushtarak më poshtë shihet se e ka në veshje imazhin e Josef Stalinit dhe fjalët “Kur kam qenë në pushtet, kësi fëlliqësirash nuk kanë ndodhur”.

Garner beson se simbolet sovjetike janë duke u përdorur, pjesërisht për faktin se qëllimet e luftës janë krejtësisht të paqarta.

“Ndonëse ushtarët individualë mund të mos identifikohen me qëllimet e pretenduara të shtetit për luftën, apo edhe mund të mos i përshkruajmë qëllimet gjeopolitike që i ka regjimi i [presidentit rus, Vladimir Putinit]”, ka thënë Garner.

“Ata lidhen me këto simbole, me simbole të së kaluarës, përmes së cilave synojnë krijimin e një të ardhmeje utopike, që Rusia do të bëhet sërish superfuqi”.

Në fotografinë më lart ka referenca të një incidenti në ditët e para të luftës së Rusisë në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022. Atëbotë, një grua e vjetër ukrainase i ka mirëpritur ata që ka besuar se janë ushtarë rusë.

Luftëtarët kanë qenë në fakt ukrainas, të cilët i kanë dhënë gruas ushqim, para se t’ia merrnin flamurin sovjetik.

Incidenti me këtë grua është përdorur shumë në mediat pro luftës ruse, si simbol i asaj që Kremlini pretendon se është mbështetje për luftën e saj, brenda Ukrainës.

Garner beson se me imazhet sovjetike nuk synohet të rikthehet sistemi politik marksist, i cili ka shkatërruar numër të madh jetësh në shekullin 20.

“Do të thosha se shumë pak njerëz në Rusi dëshirojnë kthim të Bashkimit Sovjetik”, ka thënë ai.

Sondazhet e fundit kanë treguar që më shumë rusë identifikohen me Bashkimin Sovjetik – i shkatërruar që një kohë – sesa me Rusinë e pavarur.

Mirëpo Garner tërheq vërejtjen se pamjet e rikthyera të epokës cariste dhe simbolet komuniste – të dyja të para në fushëbetejë në Ukrainë – tregojnë se imazhet e periudhës sovjetike, nuk janë asgjë më shumë sesa simbol i epokës së kaluar.

“Asnjëra prej këtyre nuk ka kuptim, përveçse kur e kupton se është dëshirë jokoherente për t’u kthyer mbrapa në kohë”, ka thënë historiani.

“Mirëpo, natyrisht, ne po flasim për një kohë më të mirë, e cila në fakt nuk ka ekzistuar asnjëherë”./ REL