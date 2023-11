Luftë dhe paqe pa kompromis për Ukrainën!

Me ardhjen e dimrit, kur agresioni rus kundër Ukrainës po hyn në vitin e tij të dytë, pas tensionimit të situatës në Ballkanin Perendimor dhe veçanërisht në Lindjen e Mesme, ndonëse me intensitet në rënie, debatet, diskutimet dhe parashikimet lidhur me fatin dhe kohëzgjatjen e luftës në Ukrainë, mundësitë reale për paqe dhe skenarë të tjerë vazhdojnë. Hamendësimet e ndryshme në këtë fushë i përgënjeshtroi sërish më 9 nëntor gjatë vizitës së tij në Berlin Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg; duke paralajmëruar Aleancën Perëndimore që “të përgatitet për një luftë që nuk dihet se sa mund të zgjatë” e duke garantuar ndihmë dhe mbështetje të vazhdueshme ekonomike, diplomatike dhe sidomos ushtarake për Ukrainën, sepse vetëm kështu “Putini do të bindet se nuk mund të fitojë dot as në fushën e luftimeve”.

Më poshtë po japim një tabllo të sfidave, skenarëve dhe mundësive të ndryshme lidhur me ecurinë e kësaj lufte dhe shanseve për një paqe të qëndrueshme.

Si fillim, le të theksojmë se për fatet e kësaj lufte nuk duhen dëgjuar vetëm gjeneralët dhe strategët e luftës, sado të zotët qofshin; mbasi vendimet dhe rezultatet përkatëse nuk merren vetëm apo kryesisht në frontin e luftës, por dhe në kancelaritë perendimore dhe në vende të tjera me peshë, në opinionin e gjerë publik, në sondazhet e shumta, etj.

Ashtu siç u përmend dhe më lart, sulmet terroriste të Hamasit kundër Izraelit më 7 Tetor, si një “ 11 shtator” i Lindjes së Mesme kanë krijuar një përshkallëzim të paparë dhe të rrezikshëm të tensionit politik, diplomatik dhe sidomos ushtarak në atë rajon nevralgjik me pasoja shumë më të gjera. Për pasojë, SHBA-të por dhe vende të tjera të mëdha e kanë përqëndruar veprimin diplomatik dhe arsenalin e tyre ushtarak në Lindjen e Mesme, në kuadrin e një qasjeje të re cilësore gjeostrategjike, të cilën Administrata e Presidentit Biden e kishte lënë pas dore.

Në këto kushte, vërehet një shmangie dhe pakësim i vëmendjes nga Ukraina, megjithë premtimet se ndihmat perendimore ndaj saj “do të vijojnë “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”. Këtë fakt e konfirmoi ditët e fundit vetë Kievi, duke njoftuar shtyrjen në shkurtin e ardhshëm të Samitit që do ta mikpriste këtë muaj kushtuar solidaritetit me Ukrainën. Sigurisht që këto spostime dhe dinamika të reja krijojnë lehtësi të mëdha gjeopolitike për Rusinë dhe Kinën.

Ndërkohë, zgjatja pa afat e agresionit rus dhe për pasojë e luftës në Ukrainë shkaktohet nga pamundësia e arritjes në tryezën diplomatike të një armëpushimi dhe paqeje. Ndonëse flitet e premtohet shumë dhe nismat e projektet në këtë drejtim nuk mungojnë; Kina, Brazili, vendet afrikane, vetë Ukraina dhe Rusia kanë dalë me projektet e tyre të paqes, të cilat janë diskutuar në Kiev, Moskë, Uashington, Bruksel dhe në metropole të tjera ndërkombëtare deri ditët e fundit.

Mirëpo, këto nisma, më shumë se sa realizimin e një paqeje të vërtetë janë “eskapada shpëtimi” për efekte të brendshme zgjedhore, për protagonizëm diplomatik, për të qenë “politikisht në rregull” dhe jo më shumë se “një dëshirë e mirë”. Sepse realizimi i një paqeje të vërtetë dhe të qëndrueshme me Putinin është shumë i vështirë, për të mos thënë i pamundur. Kushti i panegociueshëm është që Rusia të ndërpresë agresionin, të tërhiqet nga territoret e pushtuara më 2014 dhe mbas 24 Shkurtit 2022 si dhe të japë garancitë e duhura se nuk do të përsërisë më sulme të tilla të paprovokuara. Ndryshe, siç e tha dhe Kancelari gjerman Scholz më 19 Shtator në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së “paqja pa liri është shtypje, ndërsa paqja pa drejtësi është diktat”. Çdo gjë tjetër, siç e ka shprehur dhe Nobelistja ukrainase Oleksandra Matviichuk “ nuk do të ishte paqe, por pushtim dhe kapitullim për Ukrainën”. Këtë ka parasysh dhe Ministri i Jashtëm ukrainas, Kuleba kur ditët e fundit deklaroi se “kush beson se ne jemi angazhuar në bisedime paqeje me Moskën është ose i gabuar ose i keqinformuar”

Por, dhe nëse do të vinte puna për t’u ulur në tryezën e bisedimeve diplomatike si pikë fillestare paqebërëse, kjo mund të bëhej vetëm mbasi Ukraina të ketë përparuar shumë më tepër se deri tani në frontin e luftimeve, me qëllim që të jetë në pozita më të avancuara force në ato bisedime kundrejt Rusisë.

Mirëpo kjo nuk është dhe aq e lehtë, siç po tregon dhe kundërofensiva e ushtrisë ukrainase; edhe pse ushtria ruse ka pësuar humbje dhe dëme të mëdha morale, materiale dhe njerëzore, si vend i madh dhe me shumë rezerva Rusia po mbahet mirë; madje po bën përparime edhe pse të vogla në disa sektorë, duke përfshirë Bachmut, Adijiwinka, Cherson, etj. Edhe për rezultatet e kundërofensivës ukrainase ka shumë diskutime dhe paqartësi, optimizëm të përmbajtur dhe skepticizëm. Kjo dhe ngaqë ajo u njoftua se do të fillonte në pranverë, u shty në verë dhe tani po ecën, por jo me ritmet e duhura dhe pa ndonjë perspektivë të qartë. Ca më tepër që me fillimin e sezonit të shirave dhe të dëborës, ajo vështirësohet dhe më tej. Mendohet se nga 100.000 km katrore të pushtuara nga rusët, janë çliruar jo më shumë se 500 km. Megjithatë, përparimi i deritanishëm ushtarak i Ukrainës, që vlerësohet deri 500 metra në ditë ka rëndësi të madhe morale por dhe ushtarake për të dekurajuar Rusinë. Sepse në fakt, Putini është shumë i ndjeshëm ndaj disfatave ushtarake.

Nisur nga sa sipër, ndihma dhe mbështetja ekonomike për Ukrainën vazhdon të mbetet kërkesë përparësore dhe për t’i treguar Putinit se Perëndimi e ka shumë seriozisht dhe se do ta mbështesë Ukrainën në të gjitha drejtimet dhe se duke mbrojtur Ukrainën mbrohen gjithë vendet e tjera sovrane dhe pro-perendimore, mbrohet” forca e ligjit kundrejt ligjit të forcës”. Këtë ide e përforcoi këto ditë dhe Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel kur deklaroi se “nuk ka vend për lodhje në ndihmën për Ukrainën, sepse ajo mbron vlerat dhe sigurinë europiane”

Në vijim, po aq, madje dhe më e rëndësishme është vazhdimi i mbështetjes me armë, pajisje dhe armatime moderne ushtarake nga më të sofistikuarat deri te trajnimi i ushtarëve ukrainas në vendet perendimore për përdorimin e tyre. SHBA-të dhe BE-ka kanë filluar livrimin e tankeve “ Abrams 1” Avionët F – 35 dhe raketat e famshme ATACMST. Për vitin 2024 Ukraina do të japë për mbrojtjen gjysmën e buxhetit ose 44 miliard Euro, ku 38 miliard do të jenë ndihma të huaja, veç mbi 200 miliard që kanë dhënë SHBA-të dhe BE-ja.

Pavarësisht nga diskutimet, debatet dhe hezitimet e rastit, në përgjithësi Ukraina i ka marrë dhe do të vazhdojë t‘i marrë të gjitha ndihmat, pajisjet dhe armatimet ushtarake, të cilat kanë qenë vendimtare në arritjet e deritanishme dhe në dështimin e Putinit, i cili po e sheh se “koha nuk punon më për të”

Lidhur me përpjekjet e shumta perendimore për izolimin ndërkombëtar të Rusisë, SHBA-të dhe BE-ja kanë hasur në një bllok vendesh të lëkundura, BRICS, G – 77, ASEAN, në përgjithësi i ashtuquajturi “Jugu Global” me 152 shtete, të cilat e pengojnë këtë izolimin. Ndaj, demarshet diplomatike me këto vende kanë shumë rëndësi, me qëllim që ato të jenë sa më pranë pozicioneve perendimore. Këtë synoi dhe Presidenti Zelenski gjatë qëndrimit të tij në Nju Jork dhe në fjalën në KS të OKB-së më 20 Shtator, ku u shpreh shumë pozitivisht ndaj disa prej tyre, me të cilat synon të bëjë aleancë, si Afrika e Jugut dhe Arabia Saudite.

Nisur nga rëndësia që ato kanë dhe për Ukrainën, SHBA-të dhe BE-ja kanë filluar ofensiva konkrete diplomatike dhe ekonomike në këto vende, për t’i tërhequr drejt “qerres se tyre” por askush nuk e thotë dot nëse dhe sa sukses do të kenë. Kjo dhe për shkak të rënies së besueshërisë së Perëndimit te këto vende. Këto të fundit në fakt vazhdojnë të anojnë nga Lindja, Rusia dhe Kina ose drejt një blloku të ri të pavarur nga Perëndimi ri që mund të bashkohet për interesa të caktuara, herë me Perëndimin e herë me Rusinë e Kinën.

Veç sa sipër, është dhe trinomi i rrezikshëm Rusi – Kina – Korea e Veriut, i cili përbën sfidë madhore politike, ekonomike dhe ushtarake për Perëndimin dhe në veçanti për përparimin ushtarak të Ukrainës.

Ndërkohë, krahas pengesave të tjera jashtë tij kanë dalë disa pasiguri dhe sfida dhe vetë brenda gjirit të Aleancës perendimore, me efekte të mundshme negative në përparimin ushtarak ukrainas dhe në drejtime të tjera jetike.

Duke filluar nga SHBA-të, shqetësimi i madh është mungesa e madhe e predispozicionit brenda republikanëve për vazhdimin, dhe ca më pak shtimin e ndihmës ushtarake ndaj Ukrainës. Ky predispozicion negativ ndaj Ukrainës u pa qartë në vështirësitë e tejskajshme lidhur me miratimin e buxhetit të përkohshëm federal, shkurtimit të ndihmave për Ukrainën dhe tani së fundi në debatin e kandidatëve presidencialë republikanë më 8 nëntor. Atje nuk po duan ta kuptojnë se siguria amerikane është drejtpërdrejti e lidhur dhe e kërcënuar nga Rusia; në rastin e një fitoreje, Moska më vonë mund të kërcënojë aleatët dhe vetë SHBA-të, falë armatimeve hipermoderne që zotëron.

Shqetësimi tjetër dhe më i madh është se çdo të ndodhë nëse Trump fiton garën presidenciale 2024 me luftën në Ukrainë, marrëdhëniet me Rusinë dhe aleatët.

Sikur të mos mjaftonin këto telashe brenda Aleancës, javët e fundit ndodhi dhe krisja tjetër midis Ukrainës dhe Polonisë lidhur me ndalimin e importit të grurit dhe ndërprerjen e furnizimit të Kievit me armë dhe armatime. Duke qenë se Polonia deri tani ka qenë prapavijë e sigurt mbështetëse politike, ekonomike, logjistike dhe ushtarake për Ukrainën, incidentet më të fundit ndërmjet tyre janë vërtet “dhuratë” e çmuar për Putinin. Por, fitorja e opozitës polake me Donald Tusk dhe krijimi i pritshëm i koalicionit të saj qeveritar është i mirëpritur; ai sfumon dhe rikthimin në pushtet të përkrahësve të Putinit në Slovaki.

Këto dhe të tjera probleme kanë ndikim jo të mirë dhe në synimet e Ukrainës për anëtarësimin e saj të përshpejtuar në BE dhe në NATO. Pavarësisht nga pohimet dhe mesazhet inkurajuese, deri te rekomandimi i Komisionit Europian i datës 8 Nëntor për çeljen e mundëshme të negociatave të anëtarësimit me Ukrainën, veç mungesës së konsensusit brenda vendeve anëtare, ky anëtarësim nuk mund të përshpejtohet përderisa atje vazhdojnë luftimet, të cilat nuk dihet se sa do të vazhdojnë; dhe kur brenda Ukrainës ka probleme me shtetin e të drejtës, korrupsionin, etj, të cilat janë kushte të domosdoshme për t’u bashkuar me BE-në. Vërtet që gjeopolitika me rëndësinë e saj ka rolin e vet, por jo duke anashkaluar eformat dhe meritat individuale, sipas kritereve rigoroze te BE-së.

Ja pse, në krye të axhendës politike, ushtarake dhe diplomatike të Ukrainës dhe Perëndimit qëndron lufta, përparimi në frontin ushtarak dhe vazhdimi i ndihmës ndërkombëtare për fitoren e plotë me çdo kusht dhe realizimin e një paqeje të qëndrueshme, që të garantojë stabilitet, siguri dhe begati për të gjithë.