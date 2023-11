“Opozita në aksion”- Berisha: Do ngrihemi! Do përmbysim regjimin e pasardhësve të diktaturës së Enver Hoxhës

Ish-kryeministri Sali Berisha, në një takim me mbështetësit e tij në qytetin e Durrësit, deklaruar se sot nis “aksioni i fitores” dhe i “përmbysjes së regjimit më të shëmtuar në historinë e kohërave pas regjimit të Enver Hoxhës”.









Gjatëfjalës së tij, Berisha u shpreh se nga dita e sotme nis aksioni për mbjelljen e shpresës dhe krijimin e “ortekut që do të përmbysë regjimin”.

Ndërtë tjera, ai u shpreh se aksioni i opozitës në parlament ka nisur pasi sipas tij, Rama, të cilin e cilësoi si “horr”, nuk lejon që deputetët opozitarë të paraqesin ligje.

“Kemi filluar protestën dhe jashtë çdo lloj imagjinate ky horr i shtetit nuk na lejon të paraqesim ligje. Ky kriminel nuk na lejon krijimin e komisioneve”, tha ai.

Sali Berisha: Kemi nisur aksionin qe do mbjellim shpresën, do krijojmë ortekun e madh të përmbysjes së regjimit më të shëmtuar në historinë e kohërave pas regjimit të Enver Hoxhës, regjimit të pasardhësve të xhelatëve të diktaturës, e të keqes të të gjithë të këqijave që përjetojnë sot shqiptarët, Edi Rama.

Si qytetarë ju përballeni çdo ditë me probleme, skamja me dhimbje të shumëllojta por idealet tuaja ju si qytetarë, si atdhetarë si demokrat, përballeni me një armik të egër që çdo ditë shtron, shkelmon mbi idealet, mbi vlerat që ju besoni dhe përpiqet të shkatërroj bindjet tuaja politike, të vrasë shpresën tek ju. Përballeni me një armik që njësoj si nazistët do t’jua ndërroj emrin ju, e t’ju thotë që nuk jeni më demokratë po do mbani atë emër që them unë.

Ky armik që nuk ka as nder as moral, ju thotë ju që përmbyset diktaturën dhe morët Shqipërinë që e nxorët nga skëterra. Sot, ose do pranojmë që jemi qytetarë të dorës të dytë, të shesim dinjitetin tonë ose do ngrihemi. A është kjo një realitet? Kjo është vetëm maja e ajsbergut. Na shihni në parlament, kemi një muaj që për votën tuaj, kemi filluar protestën dhe jashtë çdo lloj imagjinate ky horr i shtetit nuk na lejon të paraqesim ligje.

Ky kriminel nuk na lejon krijimin e komisioneve. Pse nuk na lejon? Se e shoqa e tij ka ndërtuar pallatin 5 katesh pa faturë. Nuk na lejon se ndërton saraje në Surrel në një kohë kur kishte deklaruar 380 euro, dhe kur filloj kontrolli i përjashtoi nga puna ata. Si thoni ju të ulim kokën? Kurrë! Ose do hetojmë atë, ose nuk ka paqe në Parlament. Deputetët janë të vendosur për sakrificë sublime.