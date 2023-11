Xhensila Myrtezaj dhe Bes Kallaku bëhen prindër për herë të dytë, ja emri i veçantë që i kanë zgjedhur djalit

Këngëtarja e njohur Xhensila Myrtezaj ëshë bërë nënë për herë të dytë, ndërsa ka njoftuar lindjen e një djali.









Përmes një postimi në Instagram, vetë Xhensila njoftoi se vogëlushi ka ardhur në jetë ditën e sotme, më 11 Nënto

Krahas fotos ku duket dora e vogëlushit së bashku me të sajën, këngëtarja bashkangjit edhe në dedikim mjaft emocionues, ku flet për vështirësitë e kaluar në 9 muajt e shtatzanisë.

“Çfarë rrugetimi kemi pasur te dy se bashku ne 9 muaj biri im… Vetem ne te dy ne çdo veshtiresi brenda 1 trupi. Ti i tregove mamit forcen tende, e une mora force vetem nga ti. Qe tani e shikoj madheshtine tende biri im. Misioni me i bukur i jetes sime eshte lumturia jote dhe e motres tende. Lutja ime per Ajken dhe ty eshte t’i keni duart e bashkuara gjithe jeten, te frymezoni zemrat e njerezve si motra dhe vellai me i mire per njeri-tjetrin. Te rritesh i forte ne shpirt biri im, paç vullnetin per te bere gjithçka ne rrugen e Zotit”, shkruan këngëtarja.

Kujtojmë se, këngëtarja konfirmoi se ishte në një pritje të ëmbël në ditëlindjen e vajzës së saj Ajkës ndërsa zbuloi edhe gjininë e bebit.

