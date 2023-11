Dikur ishin maja e çizmes së Italisë, tani ‘Ndrangheta është mafia më e frikshme botërore!

Të folurit italisht mund t’ju çojë shumë në këtë qytet të përgjumur postindustrial në skajin lindor të Belgjikës. Trotuaret e zbrazëta të Maasmechelen janë të mbushura me piceri të shkreta, ushqime, bar kafe dhe dyqane sportive që shfaqin zgjedhje të mallrave italiane – trashëgimia e një valë emigracioni italian që filloi në fund të viteve 1940.









Megjithatë, kohët e fundit qyteti flamand ishte gjithashtu vendi i një importi tjetër italian më të keq. Në një mëngjes të hershëm pranvere në fillim të këtij viti, policia belge që mbante një urdhër arresti ndërkombëtar hyri në një vilë të mbyllur. Më pas erdhi një trokitje e fortë në derë dhe Lucio Aquino – i njohur si “Kumbari i Maasmechelen” – u prangos dhe u çua në një makinë policie që priste.

Arrestimi ishte pjesë e një aksioni pan-evropiane, pasi policia në 10 vende sulmoi vrimat e bulonave të mafiozëve më të frikshëm të Evropës në maj, duke sekuestruar tufa me para, çanta me kokainë dhe kuti me ora ari Rolex. Objektivi i tyre: degët ndërkombëtare të ‘Ndrangheta’s së frikshme, një organizatë kriminale me origjinë nga Kalabria rurale, maja e çizmes italiane, që është përhapur në të gjithë Evropën për të kontrolluar tregtinë fitimprurëse të kokainës.

“Kjo është goditja më e madhe ndonjëherë ndaj ‘ndranghetës në Evropë”, trumbetoi prokurori belg Antoon Schotsaert. Policia arrestoi 13 persona në Belgjikë dhe sekuestroi armë të paligjshme, automjete luksoze dhe 60,000 euro para të gatshme. Në një operacion që përfshiu mijëra oficerë policie, më shumë se 130 persona u morën në paraburgim në Belgjikë, Itali, Gjermani, Francë, Spanjë, Portugali, Rumani dhe Slloveni – mes tyre Lucio Aquino.

Historia e Aquino-s – sesi ai dhe familja e tij erdhën të jetonin në Belgjikë dhe si iu bashkua një rrjeti global që shtrihet nga majat e kodrave të Kalabrisë deri në vende aq të largëta si Kolumbia dhe Australia – ofron një dritare drejt mafies moderne. Aty ku krimi i organizuar, veçanërisht në Itali, dikur ishte i lidhur me tokën, me klane të lidhura ngushtë që kontrollonin territoret familjare; sot, ‘ndrangheta operon ndërkombëtarisht, duke u zgjeruar jo vetëm përmes punëve të goditura dhe betejave në terren, por përmes diçkaje të ngjashme me një sistem ekskluziviteti, me lojtarë vendas si Aquino që veprojnë si pjesë e një rrjeti krimi mbarëbotëror.

Krijimi i një posti të huaj për ‘ndrangheta’ “është si hapja e një dyqani McDonald’s”, tha Antonio Nicaso, një autor dhe ekspert i organizatës kriminale kalabreze.

“Lidhja me Kalabrinë është ajo që ju jep besueshmëri dhe një markë të njohur”, tha Nicaso. “Pa këtë, ju jeni si një ‘trap’ në oqean”.

Soprano belge

Lucio Aquino mund të ketë punuar me turmën italiane, por ai ka lindur dhe është rritur në Maasmechelen. Ironikisht, babai i tij u largua nga Kalabria në vitet 1970, pjesërisht sepse ishte ngopur me ‘ndrangheta’, duke u zhvendosur me gruan dhe dy fëmijët e tij në Limburg, një rajon belg ngjitur me Holandën, ku industria e minierave të qymyrit tashmë të zhdukur kishte tërhequr valë të emigracionit të mëparshëm italian.

“Që nëntë vjeç kam qenë dy herë në Itali. Me pushime me prindërit e mi!” Lucio kujtoi në një intervistë të rrallë me të përditshmen lokale Het Laatste Nieuws në 2015. Menjëherë pas mbërritjes së Aquinos, minierat e Limburgut filluan të mbyllen, duke e zhytur rajonin në rënie ekonomike. Familja u rrit duke përfshirë tetë vëllezër e motra dhe nuk kaloi shumë dhe disa u tërhoqën në botën e krimit në rritje. Nga gjashtë vëllezërit dhe dy motrat, Antonio, Lucio dhe Mario do të dënoheshin për trafik droge dhe Pasquale do të dënohej në vitin 2017 për goditjen me kokë të një rojtari ndërsa vizitonte vëllezërit e tij. Një vëlla i pestë, Silvio, u vra në pritje të gjykimit për akuzat për drogë.

“Ata ishin të varfër dhe nuk donin t’u kërkonin prindërve para. Kjo është arsyeja pse ata filluan të shoqërohen me njerëzit e gabuar”, kujton Loredana Capocciuti, një mikeshë fëmijërie e Aquinos dhe pronare e Gianni’s, një dyqan ushqimor italian i viteve 1960 në Maasmechelen, ku klani ende blen ushqimet e tyre.

Italianët në qytet e kujtojnë Lucio Aquino-n si një adoleshent si shumë të tjerë: ai rrinte me miqtë në komunitetin e minatorëve dhe kishte një sy për femrat dhe makinat sportive me shkëlqim.

“Por mund të thuash se ai ishte më seriozi nga të gjithë vëllezërit; ai është dikush që do të merret me punët e tij”, kujton Franco, një burrë 60-vjeçar që u rrit me Aquino në rrethin e emigrantëve italianë, por, siç tha ai, u distancua kur miku i tij iu bashkua botës së krimit.

Franko – i cili preferoi të mos e zbulonte mbiemrin e tij – qëndronte në trotuar me tuta futbolli SSC Napoli dhe një orë të zezë. Ai tha se ngritja e Lucio në pushtet filloi me grabitje të vogla në Holandë dhe marrëveshje për mbrojtjen e parave me bizneset lokale kur ai ishte në adoleshencë. Anëtarë të tjerë të familjes së tij iu bashkuan atij, duke krijuar një rrjet të përhapur të trafikut të drogës që derdhte tonelata kokaine nga Amerika e Jugut në portet e Antwerp dhe Roterdam në arka frutash.

Brenda pak vitesh, organizata Aquino u bë ndër bizneset familjare më fitimprurëse në rajonin e Limburgut.

Për shumë vite familja operoi e pazbuluar, tha Guido Vermeiren, prokurori i përgjithshëm në Limburg. “Kur ata u shfaqën në radar, policisë iu desh kohë për të mbledhur prova të mjaftueshme kundër këtij klani”.

Megjithëse Lucio është tani në burg, familja e tij e ngushtë ka qëndruar në atë që fqinjët e quajnë “Shtëpia e Bardhë”, një vilë me porta e mbrojtur nga qen roje dhe panele diellore. Njëzet minuta larg, vëllai i tij më i madh Antonio – i mbiquajtur “Rafke” – jeton në një shtëpi në qytet me tulla me pamje nga një pyll.

“Nuk po flas derisa vëllai im është në [burg], por ju premtoj se do të vini një herë tjetër,” tha ai me mirësjellje kur një gazetar trokiti. Ai u mbështet në një paterica, i rrethuar nga një qen roje frikësuese. Vëllezërit e tij nuk mund të kontaktoheshin për koment.

Ngritja e Aquinos

Të qenit një biznes familjar ishte një nga sekretet e hershme të suksesit të Aquinos. Ndryshe nga bandat e tjera të drogës, klani ishte i lidhur me lidhje gjaku, duke siguruar një shkallë besnikërie ndaj firmës.

“Ata punojnë vetëm me njerëz të cilëve mund t’u besojnë plotësisht … Ata janë italianë dhe familja është një punë e madhe për italianët”, tha një person me njohuri intime për familjen Aquino, i cili foli në kushte anonimiteti.

Nuk kishte asnjë figurë si kumbari që kryesonte – vendimmarrja ishte kolegjiale. Insajderi i familjes e përshkroi Silvion si udhëheqësin e hershëm të klanit, me vëllain e tij Mario në krye të logjistikës.

Tullac dhe të përgjakshëm, me syze dielli të errëta në dukje të vendosura përgjithmonë në kokë, vëllezërit Aquino u bënë figura të njohura në publikun belg.

“Të gjithë në Belgjikë kishin frikë prej tyre thjesht për pamjen e tyre”, tha avokati flamand Walter Van Steenbrugge, i cili hasi në familjen Aquino kur mbrojti një nga bashkëpunëtorët e tyre.

Operacionet kriminale janë nga natyra e tyre të prekshme ndaj makinacioneve të klaneve rivale – dhe familja Aquino nuk ishte përjashtim. Ngritja e tyre në pushtet u shoqërua me hakmarrje personale dhe drama familjare.

Në shkurt të vitit 2015, katër burra hynë në banesën e Lucia Aquino – një prej motrave të Lucio – dhe e torturuan atë për orë të tëra duke shpresuar për të gjetur një strehë të fshehur familjare. “Nëse do të kishte para krimi, a mendoni se do t’i fshihnim me motrën tonë?” tha Lucio në intervistën me Het Laatste Nieuws.

Ashtu si shumë italianë të tjerë në Maasmechelen, Aquinos-ve u pëlqente të frekuentonin një restorant në pronësi të Martino Trotta-s – një njeri që ata mendonin se ishte mik, siç doli gabimisht.

“Martino mund të ketë pasur një limoncello ose një Averna shumë”, kujton Franco. “Ai vendosi të rrëmbejë Silvio Aquino në këmbim të parave”. Por plani shkoi tmerrësisht keq.

Në një mbrëmje gushti të vitit 2015, Silvio dhe gruaja e tij Silvia Lišková u ndërprenë papritur teksa po udhëtonin me makinë në një rrugë me hije, të pyllëzuar pranë fshatit të afërt Opglabbeek. Gjërat me sa duket nuk i dukeshin siç duhet shitësit me përvojë të drogës. “Vrapo, Silvia, vrapo!” bërtiti ai duke nxjerrë armën. Në kaosin që pasoi, ai u godit nga shtatë plumba, dy në trup dhe pesë në kokë.

Silvia ishte çliruar dhe iku në pyll për të thirrur Lucion, i cili mbërriti përpara policisë. Silvio ishte i vdekur në rrugë, xhepat e tij të mbushur me 4050 euro në kartëmonedha 50 euro, sipas raporteve të mediave. Sulmuesit e tij, anëtarë të një klani boshnjak, ikën me një Jaguar – njëri prej tyre u qëllua për vdekje në gjoks – dhe u arrestuan shpejt. Trotta, rezulton, kohët e fundit kishte shërbyer me anëtarë të klanit boshnjak dhe ishte në kontakt të rregullt me ​​ta në ditët para sulmit. Në vitin 2020, Trotta dhe katër vrasësit boshnjakë u dënuan për vrasjen e Silvio Aquino.

Për Maasmechelen, ishte fundi i një epoke – dhe radha e Lucio-s për të drejtuar firmën. Ishte gjatë qëndrimit të tij në krye që familja u hap me të huajt e fuqishëm.

Në vitin 2020, Lucio bashkoi forcat me ‘ndrangheta’, duke punuar me klane të fuqishme si familjet Nirta dhe Strangio, sipas urdhër-arrestit të tij, për të derdhur kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë dhe jashtë saj, deri në Australi.

Lucio ndërmjetësoi marrëveshje me botën e krimit lokal nëpër kontinente të ndryshme; mbikëqyri dërgimin e dërgesave të drogës në portin e Gioia Tauro në Kalabri; dhe ka pastruar fitimet nga këto operacione për të blerë bare dhe restorante në Francë dhe Gjermani, sipas mandatit.

Prokurorët e përshkruajnë Aquino-n si udhëheqësin e rrjetit të drogës, “njeriun e madh, ai që krijoi gjithçka”, tha avokati i tij belg Jan Keulen për POLITICO.

Familja Aquino është “banda më e madhe që kemi kapur ndonjëherë në vendin tonë”, u tha gazetarëve një zëdhënës nga zyra e prokurorit të Limburgut pas arrestimit të Lucio. “Është një familje në krye të një organizate ndërkombëtare… Përveç kontabilistëve, ata kanë edhe një përkthyes gjyqësor në listën e pagave të tyre”.

Mafia lëviz në veri

Dikur një klikë e banorëve malorë kalabrezë të specializuar në të shtënat dhe rrëmbimet, ‘ndrangheta tani operon në rreth 40 vende, sipas Jürgen Stock, sekretari i përgjithshëm i Interpolit. E pranishme në Kanada, Amerikën e Jugut dhe Australi, ajo është kthyer në një nga organizatat kriminale më të mëdha dhe më ndërkombëtare në botë. Vlerësimet e të ardhurave të saj vjetore shkojnë deri në 60 miliardë euro.

Ndërsa ‘ndrangheta dikur kishte një reputacion për dhunë brutale, ajo në përgjithësi është përpjekur të ruajë një profil të ulët që nga një masakër e vitit 2007 jashtë një restoranti në qytetin gjerman të Duisburgut, duke lënë gjashtë të vdekur dhe u bë tituj në mbarë Evropën. “Ata nuk po kryejnë këtë lloj krimi të dhunshëm, por qëndrojnë të heshtur, duke bërë biznesin e tyre duke u përpjekur të qëndrojnë nën radarin e zbatimit të ligjit,” tha Stock.

Grupi është “më shumë i interesuar për paratë sesa gjakun”, sipas Nicola Gratteri, prokurori i përgjithshëm i sapoemëruar i Napolit, i cili është bërë një emër i njohur në luftën kundër ‘ndranghetës në Kalabri. “Mafia është atje për të blerë kokainë dhe për të riinvestuar paratë për të blerë hotele, restorante dhe piceri. Nuk është më e nevojshme të qëlloni”.

Ndryshimi i taktikave ka lehtësuar zgjerimin ndërkombëtar të ‘ndranghetës’. Në vend që të përpiqet të kontrollojë territorin, grupi ka qenë i kënaqur të bashkohet me organizata të tjera në mbarë botën. “Është më mirë të investosh së bashku me konkurrencën”, tha Koen Voskuil, një gazetar për RTL Nieuws, një program holandez lajmesh, i cili ka shkruar gjerësisht për krimin italian në Holandë.

Është bërë praktikë standarde për grupe të ndryshme kriminale që së bashku të investojnë në dërgesat e drogës nga Amerika e Jugut dhe të ndajnë fitimet, tha Paul Vugts, një gazetar holandez i cili është ekspert në krimin e lidhur me drogën.

Dhe organizata është zgjeruar me shpejtësi. Me autoritetet italiane që po godasin krimin e organizuar në vend, dhjetëra familje ‘ndrangheta’ janë zhvendosur jashtë vendit, në vende duke përfshirë Belgjikën dhe Holandën, ku autoritetet janë ende të papërdorura për aktivitetet e tyre. “Kundërstrategjitë belge nuk janë zhvilluar në mënyrë specifike sa ato italiane”, tha Vermeiren, prokurori i përgjithshëm i Limburgut. Belgjika, shtoi ai, ka rritur përpjekjet vitet e fundit.

Në vend që të përpiqet të pushtojë territorin, ‘ndrangheta është zgjeruar përmes një sistemi të ngjashëm me një ekskluzivitet restoranti. Krijimi i dyqanit jashtë vendit kërkon miratimin e krimit të San Luca – një komitet i përbërë nga shtatë pleq në Kalabri, sipas Gratterit. Ai shtoi se ekskluzivitetet paguajnë detyrime vjetore prej dhjetëra mijëra euro – të njohura si një fiore (lule). Në këmbim, ata gëzojnë autonomi të plotë jashtë vendit.

Struktura e shpërndarë e ka bërë më të vështirë goditjen e organizatës. “Këto modele operative të decentralizuara janë si celula terroriste”, tha Stephen Kavanagh, drejtor ekzekutiv për shërbimet policore në Interpol. “Është shumë horizontale dhe klanet operojnë pothuajse në mënyrë unike nga njëri-tjetri në raste, dhe kjo e bën shumë më të vështirë për ne mbështetjen e vendeve anëtare për të kuptuar kërcënimin”.

Policia holandeze vlerëson se rreth 100 mafiozë të njohur nga Kalabria veprojnë në Holandë. Voskuil, gazetari holandez, e përshkroi ‘ndrangheta-n si një shumëkombëshe’ që është aktive si në Kolumbi ashtu edhe në pikat kyçe evropiane të hyrjes si Amsterdami dhe Roterdami.

Rajoni i Limburgut ku jetonte familja Aquino ishte vendi i përsosur nga ku mund të bazohej një operacion. Është afër porteve të Antwerp-it dhe Roterdamit, ku kokaina hyn në Evropë, dhe me vendet e prodhimit të plantacioneve të ekstazës dhe kanabisit në jug të Hollandës, sipas Letizia Paoli, një profesore e kriminologjisë në Universitetin e Leuven.

Roli i Aquino në rrjet nuk ishte si një anëtar zyrtar i ‘ndrangheta’. Ekspertët e përshkruan atë si një “ndërmjetës” – dikush që ofron njohuritë e tij për organizata të ndryshme kriminale, pa i përket asnjërës.

Nostalgji kriminale

Në Maasmechelen, familja Aquino mbahet mend kryesisht me dashuri. Në ditët e sotme, banda të reja, nga Ballkani apo Afrika Veriore, kanë hyrë brenda, duke ndeshur mafiozët vendas. “Është më keq se sa të jetosh në Napoli apo Kalabri”, tha Franko. “Shumica e mafiozëve italianë dolën në pension dhe brezi i ri është i pavlerë”.

Për italianët në qytet, Aquinos janë ose një kujtim fëmijërie, një histori suksesi lokal, ose fqinjë misterioz fqinjë. “Ata janë gjithmonë kaq të sjellshëm”. tha Loredana, pronarja e dyqanit ushqimor lokal. “Nuk e di se çfarë bëjnë ata për të jetuar dhe si mund të përballojnë stilin e tyre të jetesës. Thjesht them se ata kanë qenë shumë me fat”.

“Ata janë mjaft të dashur brenda komunitetit të tyre”, tha individi me njohuri për familjen. “Supozimet që kemi nga filmat si ‘Kumbari’ ose historia e [zotit kolumbian të drogës] Pablo Escobar janë të vërteta në rastin e tyre”.

Franco Roselli, një i njohur fëmijërie që drejton një dyqan berberie, tha se Aquinos i kujtojnë atij “Daltonët”, vëllezërit kriminelë nga librat komik Lucky Luke që duken pothuajse identikë – në rastin e Aquinos me fytyra të rrumbullakëta, faqe topolake dhe kokat e rruara. “Duhet të bëhen 20 vjet që kur e kam parë për herë të fundit atë [Lucio] në sallonin tim të flokëve”, tha Roselli. “Unë shkoja në shkollë me një nga vëllezërit e motrat; por që atëherë, ne kemi jetuar jetë paralele”.

Lucio ishte tashmë në telashe me policinë përpara se të arrestohej në maj, brenda dhe jashtë burgut gjatë një gjyqi të gjatë, me akuzën e dërgimit të mijëra kilogramëve kokainë nga Amerika e Jugut në grup me një polic në pension të mashtruar.

Akuzat e reja janë më të rënda dhe mund t’i japin atij një dënim të përjetshëm. Prokurorët e akuzojnë atë për drejtimin e rrjetit të drogës nga qelia e tij e burgut pranë qytetit të Leuven, me ndihmën e rojeve të burgut që do t’i kontrabandonin qebapët dhe telefonat e koduar.

Për momentin, ai është objekt i një tërheqjeje lufte mes prokurorëve italianë, të cilët këmbëngulin se ai duhet të përballet me gjyqin atje për shkak të përdorimit të portit të Gioia Tauro, dhe avokatëve të tij, të cilët kanë shmangur përpjekjet për ta ekstraduar.

“Ai duhet të kishte ndaluar shumë kohë më parë”, mendonte Franko, miku i tij i fëmijërisë. “Nëse gjithmonë dëshironi të fitoni gjithnjë e më shumë para, përfundimisht do të kapeni”.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare