Vijon dashuria e vjetër, gruaja e Leo Messit i hap derën Luis Suarezit tek Inter Miami

Gruaja e Lionel Mesit, Antonela Rokuzo, i ka hapur sërish derën Luis Suarezit që të kalojë në MLS dhe të bashkohet me bashkëshortin e saj në Inter Majemi. Sulmuesi ka qenë i lidhur gjerësisht me klubin në pronësi të David Bekham gjatë vitit të kaluar. Trajneri i Inter Majemit, Gerardo Martino, madje tha se kishte hartuar plane nëse klubi i Majamit do të nënshkruante me sulmuesin uruguaian sezonin e ardhshëm.









Ai i tha shtypit amerikan duke shkuar në fazat e mbylljes së sezonit të Majemit: “Brenda analizës sonë për sezonin e ardhshëm, dhe nevojave që mund të kemi, ne kemi një plan me Luisin dhe një plan pa Luisin.” Dhe bashkëshortja e Mesit, Antonela, tashmë ka hedhur benzinë në zjarrin e thashethemeve.

Ajo ka postuar një kolazh të saj dhe gruas së Suarezit, Balbi, në Instagramin e saj për të festuar ditëlindjen e saj të 34-të.

Në mbishkrimin e saj shkruhej: “Gëzuar ditëlindjen. Për më shumë të qeshura, më shumë histori dhe më shumë perëndim dielli së bashku. Të adhuroj dhe më mungon”. Dhe pastaj shkruan: “PS: duhet të rinovojmë fotot”.

Thashethemet për Suarez, 36 vjeç, që do t’i bashkohet Mesit në Majemi tani janë në kulm, me klubin brazilian që ka liruar edhe Zhosef Martinez për të ndihmuar në krijimin e hapësirës për ish-fituesin e “Këpucës së Artë” në Premier Ligë.

Ekziston një ndjenjë e qartë e ish-Barcelonës në Inter Majemi dhe klubi është i prirur të maksimizojë çdo nostalgji të Mesit që mund të gjenerojë. Mesi tashmë luan së bashku me ish-bashkëlojtarët e Barçës, Serxhio Buskets dhe Zhordi Alba në skuadrën e Floridës.

Trajneri Gerardo Martino gjithashtu drejtoi më parë Barcelonën për sezonin 2013-14, një vit para se Suarez të mbërrinte në klub. Ai dha dorëheqjen pas një fushate zhgënjyese, pasi skuadra e mbushur me yje nuk arriti të fitonte një trofe. Mesi dhe Suarez janë miq të ngushtë jashtë fushës dhe kanë krijuar një partneritet “vdekjeprurës”.

Suarez ka dhënë më së shumti asistime nga çdo lojtar për Lionel Mesin në karrierën e tij, me 47 të tilla. Dyshja kaluan gjashtë sezone së bashku në “Camp Nou” dhe do të përpiqen ta shtojnë këtë shifër nëse ata do të ribashkohen në Majemi. PanoramaSport