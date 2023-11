Asllani në dyshim për sfidën ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroe, Sylvinho thërret një tjetër mesfushor të Leçes

Mesfushori i kombëtares shqiptare, Krisjan Asllani nuk luajti dje për Interin në sfidën ndaj Frosinones të vlefshme për Serinë A.









Ai pati një dëmtim në kofshën e djathtë pak para nisjes së sfidës dhe u largua nga grumbullimi me zikaltrit.

Ende nuk dihet nëse mesfushori i talentuar mund të luajë në sfidën ndaj Moldavisë të premten dhe ndaj Ishujve Faroe të hënën e ardhshme. Megjithatë tekniku brazilian Sylvinho ka marrë masat.

Ai ka thërritur në grumbullim mesfushorin 20-vjeçar të Leçes, Medon Berisha. Ky i fundit ka debutuar me skuadrën italiane këtë sezon në sfidën e kupës ndaj Parmës.

Ajo që bëhet me dije për Asllanin është se ai do të jetë i gatshëm për Interin pas sfidave eleminatore, ku zikaltrit do të kenë një përballje direkte për kreun ndaj Juventusit.