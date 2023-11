Cameron si fytyra e qeshur e interesave kineze në Indo-Paqësor/ 7 mënyra pse rikthimi i ish-kryeministrit mund të jetë i vështirë për Rishi Sunak

David Cameron është kthyer në krye të politikës britanike. Shefi i tij Rishi Sunak së shpejti mund të pendohet.









Sunak tronditi Westminsterin të hënën duke zgjedhur Cameron – i cili u largua nga posti i kryeministrit në prag të referendumit të Brexit të 2016 – si sekretar të ri të jashtëm, mes një riorganizimi të gjerë qeveritar që synonte të kthente fatin e Partisë së sëmurë Konservatore. Cameron do të bëhet anëtar i përjetshëm i Dhomës së Lordëve për të marrë këtë detyrë.

Kjo do të thotë se një nga politikanët më të njohur dhe më me përvojë të Britanisë është kthyer në një nga punët më të fuqishme në qeverinë britanike. Por ka shumë arsye që rikthimi i madh së shpejti mund të jetë i vështirë për Sunak dhe partinë e tij.

1) Sunak e përkufizoi veten kundër Cameron

Pas emërimit të Cameron, disa në Westminster po kujtonin fjalimin e parë të Rishi Sunak në konferencë si udhëheqës i konservatorëve.

Në atë fjalim – të mbajtur pesë javë më parë – Sunak u përpoq të paraqiste veten si kandidat për ndryshim. Duke vepruar kështu, ai u distancua nga ajo që ai e përshkroi si një “status quo politike 30-vjeçare” e dështuar. Duke qenë se konservatorët kanë qenë në qeveri për 13 vitet e fundit, kjo u pa si një përpjekje e qartë nga Sunak për t’u distancuar nga paraardhësit e tij.

“Ju ose mendoni se ky vend duhet të ndryshojë, ose jo”, u tha Sunak aktivistëve të partisë në Blackpool. Emërimi i djalit që udhëhoqi Britaninë për një pjesë të madhe të atyre 13 viteve të qeverisë konservatore dërgon një mesazh krejtësisht të ndryshëm.

2) Ata janë të ndarë mbi hekurudhë me shpejtësi të lartë

Ai fjalim i konferencës nga Sunak konfirmoi gjithashtu rikthimin e High Speed ​​2 – një linjë hekurudhore e premtuar prej kohësh, të cilën Cameron e shpalli me shumë bujë në vitin 2013.

Kryeministri tha se projekti i kushtueshëm përfaqësonte “shembullin përfundimtar të konsensusit të vjetër”. Cameron shpejt e bëri të qartë se nuk ishte dakord, duke i shkruar një gisht të mesit të gjatë shefit të tij të ardhshëm.

Në deklaratën e tij po aq të gjatë pas emërimit të tij të hënën, Cameron tha se megjithëse ai nuk ishte dakord me disa vendime individuale të marra nga Sunak, është e qartë për të se kryeministri është “një kryeministër i fortë dhe i aftë”.

3) Cameron ndërtoi lidhjet me Kinën në detyrë

Shumë deputetë konservatorë mirëpritën kthimin e Cameron në vijën e frontit politik. Por prisni që një grup i veçantë t’i kushtojë shumë vëmendje lëvizjes.

Si kryeministër, Cameron në mënyrë të famshme paralajmëroi një “epokë të artë” të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Kinën. Cameron ishte i prirur të tërhiqte më shumë investime kineze në Britani, dhe madje mirëpriti Presidentin Xi në Angli për një vizitë shtetërore në 2015, ku dyshja e udhëheqësve pinë pinte dhe shijuan peshk dhe patatina në pijetoren lokale.

Kjo qasje – dhe disa nga puna e fundit lobuese e Cameron në Kinë – është kritikuar ashpër nga blloku i madh i skifterëve kinezë në partinë konservatore. Ata kanë përdorur ndikimin e tyre për t’i shtyrë pasardhësit e Cameron në pozicione më të ashpra ndaj Kinës.

Megjithëse ai ka refuzuar të ndjekë Liz Truss në përshkrimin e Kinës si një “kërcënim” për Mbretërinë e Bashkuar, Sunak përdori një fjalim vitin e kaluar për të bërë të qartë se marrëdhëniet e “epokës së artë” midis Britanisë dhe Kinës kanë përfunduar mirë dhe me të vërtetë. Cameron do të duhet të ndjekë këtë linjë kur të angazhohet me Pekinin në rolin e tij të ri në punët e jashtme.

4) Emërimi i tij mund të rihapë ndarjet e Brexit

Cameron pro-Remain dha dorëheqjen një ditë pasi humbi referendumin e Brexit të vitit 2016 – një sondazh që ai e lejoi në mënyrë që të quhej bllofi i anëtarëve të Brexitit në partinë e tij dhe të zgjidhte çështjen një herë e përgjithmonë.

Nuk funksionoi fare në atë mënyrë dhe pamjet e Cameron-it duke kënduar një melodi teksa kthehej në Downing Street pasi njoftoi dorëheqjen e tij – dhe pasi ndihmoi në mbylljen e viteve të kaosit politik në Angli – u bënë virale.

Vetë Sunak bëri fushatë për Brexit dhe Britania tani është larguar me vendosmëri nga BE. Por ndërsa kryeministri aktual drejton një kabinet me të mbeturit dhe të larguarit në tavolinë, shumë deputetë konservatorë mbeten dyshues për çdo përpjekje për të kërkuar një marrëdhënie më të ngushtë me Evropën dhe do të mbajnë një sy të ngushtë në fjalët e Cameron.

5) Cameron u përball me një kontroll të madh lobimi

Përtej bisedës me një pemë dhe tërheqjes në një kasolle për të shkruar një libër, karriera e Cameron pas postit të kryeministrit është ndoshta më e njohur për përfshirjen e tij me Greensill Capital – një grup financash tashmë i shembur, i cili pati qasje serioze në qeverinë britanike.

Pas largimit nga qeveria, Cameron mori postin si këshilltar me pagesë në firmë. Ai u bëri presion ministrave dhe zyrtarëve të lartë që të përfshinin Greensill në një skemë kreditimi për koronavirus në vitin 2020.

Greensill u largua në vitin 2021, duke lënë mijëra vende pune në rrezik, duke nxitur një hetim nga mbikëqyrësi financiar i Mbretërisë së Bashkuar dhe duke ngritur pikëpyetje serioze nëse sistemi për ndalimin e lobimit të ish-ministrave pas detyrës ishte i gatshëm.

Cameron argumentoi se ai loboi në qeveri për hir të së mirës publike. Ai gjithashtu u lirua nga shkeljet e çdo rregulli. Por mosmarrëveshja ndihmoi në ndriçimin e marrëdhënieve shpesh të turbullta midis politikanëve dhe biznesit dhe Partia Laburiste e opozitës mund të joshet ta zvarritë përsëri këtë – veçanërisht pasi Sunak premtoi të drejtojë një qeveri me “integritet” dhe “përgjegjësi”.

6) Cameron është i pazgjedhur

Për t’i dhënë Cameron rolin e tij të ri në kabinet, Sunak iu desh t’i ofronte ish-kryeministrit një bashkëmoshatar të përjetshëm, që do të thotë se ai mund të ulet përgjithmonë në dhomën e sipërme të pazgjedhur të Britanisë, Dhomën e Lordëve.

Ish-kryeministri do të bëhet menjëherë baron dhe do të zërë vendin e tij në stolat e kuqe. Por kjo do të thotë se ai nuk do të përballet me shqyrtimin e deputetëve në Dhomën e Komunave – ku veprimi kryesor ndodh në politikën britanike – dhe ai do të lejohet vetëm t’u drejtohet kolegëve të tij në Lordët.

Deputetët konservatorë, përfshirë mbështetësin Michael Fabricant, kanë ngritur tashmë shqetësime se çfarë do të thotë kjo për shqyrtimin parlamentar. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Lindsay Hoyle njoftoi qeverinë të hënën, duke thënë se “duke pasur parasysh peshën e situatës aktuale ndërkombëtare, është veçanërisht e rëndësishme që kjo Dhomë të jetë në gjendje të shqyrtojë në mënyrë efektive punën e Zyrës së Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit”.

Një publik i gjerë që sondazhet sugjerojnë se do të mbështeste një dhomë të dytë më demokratike mund të ketë pyetje për Sunak.

7) Pikëpamja publike për të është … e përzier

Sunak e vlerëson qartë përvojën dhe karakterin e Cameron – por a bëjnë britanikët në përgjithësi?

Sondazhi i kryer nga Savanta në tetor mbi vlerësimet relative të favorizimit të ish-liderëve konservatorë tregoi se pak më pak se një e katërta e britanikëve kanë një pikëpamje pozitive për Cameron. Nga ana tjetër, sondazhi tregoi se 45 për qind kanë pikëpamje të pafavorshme.

Megjithatë, ai do të jetë në shoqëri të mirë. Gjurmuesi i popullaritetit të Pollster YouGov tregon se vetë Sunak është përgjithësisht i papëlqyer nga britanikët.

Ndërsa kryeministri kërkon të përmbysë epërsinë e madhe të laburistëve në sondazhe , këto shifra nuk e paraqesin domosdoshmërisht Cameron-in si ndryshimin e lojës që i nevojitet Kryeministrit të luftuar.