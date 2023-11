Egnatia respekton kërkesën e familjarëve të tij, nuk ka homazhe për Dwamena-n

Nuk je asnjëherë gati t’i japësh lamtumirën dikujt, por tani është koha që Raphael Dwamena të prehet në paqe në vendlindjen e tij në Ganë. Klubi i Egnatias nuk ka bërë homazhe, duke respektuar kërkesën e familjen së tij.









Ndonëse një natë më parë klubi rrogozhinas njoftoi për ditën e hënë që do të kishte homazhe në orën 13:00, gjithçka u anulua pas kërkesës së familjarëve të të ndjerit, trupi i të cilit do të riatdhesohet për në Ganë e më pas do të prehet në vendlindje.

Dwamena tashmë është pranë Zotit, që e donte më shumë, ndoshta duke luajtur me ëngjëj të tjerë në hollin e parajsës. Futbolli do të vijojë të luhet si gjithnjë, por t’i do të mbetesh në mendjen dhe zemrat tona. Lamtumirë Raphael Dwamena! Lamtumirë kapiten!