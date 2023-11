Festimet për ditëlindjen e 75-të të Charles filluan me një tortë trekatëshe – Shikoni fotot

Mbreti Charles nisi festimet e 75-vjetorit të tij të martën më 14 nëntor me një festë tradicionale çaji të mbajtur në Highgrove House.

Mësues, muzikantë dhe punonjës të sistemit shëndetësor morën pjesë në event përpara ditëlindjes së monarkut.

A right royal knees-up! ☕️

The King has joined a special tea party at @HighgroveGarden for individuals and organisations who are turning 75 this year. pic.twitter.com/KB6UCtcN8l

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 13, 2023