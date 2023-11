FOTO/ Trupat izraelite futen në Parlamentin e Gazës

Ushtarët izraelitë nga Brigadat Golani, hynë në Parlamentin e Gazës dhe morën kontrollin e tij.

Fotoja e trupave që shfaqin flamuj izraelitë pas tryezës presidenciale u bë virale në mediat sociale.

Israeli soldiers have taken control of the Hamas Legislative Council building in the Gaza Strip. pic.twitter.com/fdDaeSVRyG

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 13, 2023