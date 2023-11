Menduat se kthimi i David Cameron ishte i bujshëm, këtu janë 13 ‘ringjalljet’ më të mëdha politike!

Mendonit se e kishit parë të fundit të David Cameron? Mendohu përsëri!









Rikthimi befasues i ish-kryeministrit britanik në politikën e vijës së parë të hënën në mëngjes ishte atje me rikthimet më të ngjashme që janë parë ndonjëherë.

Cameron, sigurisht nuk është ‘bisha’ e parë e madhe politike që shpëtoi karrierën e tyre kur gjithçka dukej e humbur.

Nga Lenini te Napoleoni te Silvio Berluskoni, ne kemi vlerësuar ringjalljet më të mira politike të të gjitha kohërave.

Vladimir Ilyich Ulyanov “Lenin”

I internuar në Siberi për kryengritje, me një dekadë të kaluar në Evropën Perëndimore duke vëzhguar politikën ruse nga distanca, vetëm për t’u kthyer, për të fituar një luftë civile, për të pushkatuar një familje të tërë mbretërore dhe për të gjetur një nga dy superfuqitë që përcaktuan shekullin e 20-të: Lenini mund të jetë mbreti (car?) më i madh i kthimit nga të gjithë.

Dinak, i pamëshirshëm dhe me një sens të patëmetë të kohës, Lenini ndryshoi në mënyrë dramatike rrjedhën e historisë.

Ngjarjet që ai vuri në lëvizje jehojnë edhe sot e kësaj dite – mendoni vetëm për luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, të luftuar përgjatë kufijve që datojnë që nga koha sovjetike.

Winston Churchill

Ringjalljet politike nuk bëhen shumë më dramatike sesa kthimi nga shkretëtira për të fituar Betejën e Britanisë dhe, përfundimisht, Luftën e Dytë Botërore.

Mosmarrëveshjet e Churchillit me partinë e tij Konservatore për Indinë dhe zbutja e Britanisë ndaj Gjermanisë naziste e mbajtën atë jashtë qeverisë për një dekadë të plotë përpara Luftës së Dytë Botërore – derisa kryeministri i vuajtur Neville Chamberlain solli rivalin e tij në kabinet pasi Adolf Hitleri pushtoi Poloninë në 1939.

Churchill pasoi Chamberlain si kryeministër menjëherë më pas, ku ai u bë një nga udhëheqësit më ikonë të Mbretërisë së Bashkuar, duke udhëhequr luftën kundër nazistëve të Hitlerit.

Ndonëse lideri fitimtar i luftës u përjashtua nga elektorati në vitin 1945, ai pati një rikthim tjetër në të – fitoi zgjedhjet e vitit 1951 dhe u kthye në detyrë për katër vitet e fundit.

Grover Cleveland

Kur Donald Trump të kërkojë rizgjedhjen në Shtëpinë e Bardhë vitin e ardhshëm, ai do të kërkojë të imitojë të vetmin person tjetër që do të shërbejë dy mandate jo të njëpasnjëshme si President i SHBA: Grover Cleveland.

Në atë që është ndoshta një shenjë e favorshme për Trump, Cleveland gjithashtu përshëndeti nga Nju Jorku, ku shërbeu si guvernator. Megjithatë, më pak fatsjellëse, Cleveland ishte një demokrat anti-proteksionist, duke mundur rivalin e tij republikan në 1884.

Por Cleveland u kthye në Shtëpinë e Bardhë pasi mundi presidentin aktual Benjamin Harrison në 1892 – duke u kthyer në detyrë pikërisht në kohën e duhur për të mbikëqyrur një nga krizat më të këqija financiare në historinë e SHBA një vit më vonë.

Deng Xiaoping

Njeriu që organizoi goditjen brutale të protestave në sheshin Tiananmen në vitin 1989 u spastroi tre herë në karrierën e tij politike, dy herë nga kryetari famëkeq Mao Ce Dun.

Deng ishte shumë “pragmatik” në agjendën e tij ekonomike për Mao-n ultra të majtë, ndërkohë që ai konsiderohej gjithashtu shumë i afërt me rivalët e kryetarit. Mao e mënjanoi atë në mënyrë të përsëritur, duke e zhveshur nga postet e larta në shenjë ndëshkimi.

Vetëm kur Mao vdiq, Deng hyri në rrethin e brendshëm politik, duke e kthyer vendin nga rrënojat e Revolucionit Katastrofik Kulturor në reforma ekonomike. Reagimi i tij ndaj protestave në Tiananmen, megjithatë, u kritikua ashpër nga avokatët e të drejtave të njeriut në mbarë botën, duke mbetur një tipar kryesor i trashëgimisë së tij të përzier.

Rishi Sunak

Shanset e dyta janë afër zemrës së Rishi Sunak.

Në shtator 2022, ai u mposht fuqishëm në garën e udhëheqjes së Partisë Konservatore, duke humbur ndaj Liz Truss. Por përpjekja e saj katastrofike për të turbo-faturuar rritjen ekonomike me ulje radikale të taksave rezultoi mbrapsht dhe e detyroi të jepte dorëheqjen vetëm disa javë më vonë. Sunak pranoi të qëndronte përsëri dhe u kurorëzua udhëheqës më 24 tetor.

Ishte një rikthim i jashtëzakonshëm në punën më të madhe nga të gjitha. David Cameron do të ishte krenar.

Kevin Rudd

Kevin Rudd është dy herë ish-kryeministër australian. Ai humbi punën herën e parë pasi të dhënat e urryera të sondazheve (dhe përbuzja e tmerrshme e kolegëve të tij ) çuan në një grusht shteti të brendshëm brenda Partisë së tij Laburiste Australiane në 2010.

Ai u mposht nga zëvendësja e tij, Julia Gillard – e cila vetë kaloi tre vjet në sedijen e nxehtë, përpara se në sondazhet e rrafshnalta, ajo të rrëzohej gjithashtu … nga Kevin Rudd.

Mjerisht, Rudd 2.0 çaloi si kryeministër për vetëm tre muaj, në të cilin moment ai u hodh në mënyrë joceremonike – edhe pse këtë herë, nga publiku votues, në vend të një grushti të shtetit.

Por kjo nuk ishte për djalin e rikthimit australian: Ai ia doli të fitonte koncertin e kumbullave si ambasador i Canberra-s në SHBA

Napoleon Bonaparti

Duke u përballur me një pushtim të dyfishtë të Parisit dhe rebelimin e gjeneralëve të tij të lartë, Napoleoni I i Francës abdikoi në Fontainebleau në 1814. Në këmbim, atij iu dha sovraniteti mbi Elba – një ishull i vogël mesdhetar – ku krijoi një ushtri të vogël dhe përmirësoi bujqësinë. arsimit dhe infrastrukturës.

Por duke u mërzitur nga dielli dhe relaksimi, Napoleoni u arratis dhe u kthye në Francë. Mijëra trupat e dërguara për ta kapur nuk gjuajtën asnjë e shtënë dhe u fituan nga Napoleoni, i cili supozohet se ia grisi pallton dhe deklaroi: “Nëse ndonjëri prej jush do të qëllojë perandorin e tij, ja ku jam”.

Me mbretin Louis XVIII që kishte ikur dhe me mbështetjen popullore në anën e tij, Napoleoni rifitoi fronin. Por kjo sipërmarrje u ndërpre 100 ditë më vonë, kur ai u godit nga Duka i Wellingtonit në Betejën e Waterloo.

Më pas ai u internua në Shën Helena, vdiq në 1821 dhe frymëzoi këngën e parë të ABBA-s.

Silvio Berluskoni

Manjati i medias tashmë i larguar dhe politikani kryesor italian Silvio Berlusconi nuk ishte i panjohur për një rikthim.

Por ndoshta më e bujshmja ndodhi gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të Italisë 2018. Pasi Gjykata e Lartë e vendit konfirmoi dënimin e tij në vitin 2014 për mashtrim fiskal – një dënim që e skualifikoi atë nga mbajtja e posteve publike për pesë vjet – ai u rendit dhe bëri fushatë si udhëheqës i grupit politik “Forza Italia — Berlusconi Presidente ” . Ju bëni matematikën.

Ai nuk u bë kryeministër në vitin 2018, por fushata ndihmoi në rinisjen e karrierës së tij, duke e çuar atë të bëhej një eurodeputet në vitin 2019 dhe një mbretërues vendimtar që ndihmoi Giorgia Melonin të merrte drejtimin e Italisë në 2022.

Robert Bruce

Udhëheqësi i Skocisë gjatë luftës së parë të pavarësisë me Anglinë kapërceu disfata të mëdha, një magji në fshehje dhe disa, gabimisht, probleme ligjore përpara se të kthehej për të udhëhequr kombin e tij drejt pavarësisë.

Pasi luftoi fillimisht për anglezët – po, me të vërtetë – Robert Bruce u bë një figurë kyçe në revoltën e Skocisë kundër sundimit të fqinjëve të saj, të udhëhequr nga William Wallace. Teksa u përpoq për fronin skocez në fillim të viteve 1300, Robert vrau një rival kyç për kurorën në një kishë të Dumfries, një krim që e bëri atë një të jashtëligjshëm dhe diçka si një i dëbuar.

Ai u bë mbret gjithsesi, por u detyrua të fshihej pas një disfate të madhe nga anglezët. Sipas mitologjisë, ndërsa ishte fshehur në një ishull pranë Bregut Perëndimor të Skocisë, ai pa një merimangë këmbëngulëse që nuk do të hiqte dorë nga thurja e rrjetës së saj – një vizion që do të frymëzonte Robert I të kthehej dhe të luftonte për Skocinë.

Vite më vonë ai fitoi një fitore të famshme ndaj Anglisë në Bannockburn, e cila e vendosi Skocinë në rrugën për të qenë sërish e pavarur nën Robertin si mbret.

Marius Furius Camillus

Marius Furius Camillus ishte përgjegjës për një seri fitoresh mahnitëse (megjithëse brutale) mbi rivalët provincialë në fillim të shekullit të 4-të para Krishtit që hodhën themelet për dominimin e mëvonshëm të Romës në Italinë kontinentale. Por pavarësisht se iu dha triumfe të shumta nëpër rrugët e qytetit, konsulli i lindur më lart u akuzua për shpërdorim të plaçkës së luftës, duke i dhënë atij dëbimin e shpejtë nga kryeqyteti – me sa duket përgjithmonë.

Jo se ai ishte në gjendje të përmbahej për një kohë të gjatë. Kur një ushtri galike pushtoi dhe plaçkiti Romën, Camillus mori mundësinë e tij, duke u kthyer në orën e 11-të për të përzënë hordhitë pushtuese dhe për të rimarrë nderin e republikës dhe të tij.

Sigurisht, kthimi mesianik i Camillus-it (dhe vlerësimi ynë i Lazarit) mund të zvogëlohet vetëm pak nga fakti se ndoshta është sajuar nga historianët e mëvonshëm romakë që përpiqeshin të kompensonin humbjen e turpshme nga një grup galësh.

Peter Mandelson

Një arkitekt kryesor i suksesit elektoral të Tony Blair në vitet 1990, Mandelson fitoi pseudonimin “princi i errësirës” ndërsa rinovoi pa mëshirë funksionimin e komunikimit të Partisë Laburiste në Mbretërinë e Bashkuar.

Por ai u detyrua të jepte dorëheqjen dy herë nga kabinetet e Blair-it mes polemikave – vetëm për t’u rikthyer në mënyrë dramatike në grup në vitin 2008 nën ish-armikun e tij laburist, Gordon Brown.

Kryeministri i sëmurë i dha Mandelson një kolegj, si dhe një punë të përforcuar në kabinet si sekretar biznesi dhe de facto zëvendës kryeministër. Ajo nuk e kurseu Brown humnerën elektorale … ​​në duart e David Cameron. Kush, ai?

Charles De Gole

Mandati i parë i Charles De Gaulle si udhëheqës francez përfaqësonte tashmë një rikthim – pasi ai u kthye nga drejtimi i qeverisë së Luftës së Dytë Botërore në mërgim gjatë kohës që u bë president i qeverisë së përkohshme pas çlirimit në 1945.

De Gaulle dha dorëheqjen në janar 1946, pasi u përplas me ligjvënësit në Asamblenë Kombëtare. Ai i kaloi 12 vitet e ardhshme jashtë pushtetit – “duke kapërcyer shkretëtirën” siç quhen vitet e tij të shkretëtirës.

Ai u rikthye në pushtet në moshën 67-vjeçare pas një tentative për grusht shteti ushtarak në Algjerinë Franceze në vitin 1958. Ai krijoi Republikën e Pestë, me fuqitë e forta ekzekutive që kishte kërkuar prej kohësh. Ai u bë presidenti i parë francez që u zgjodh me votim të drejtpërdrejtë universal vitin e ardhshëm dhe qëndroi në pushtet deri në vitin 1969.

Alain Juppé

Alain Juppé ishte dikur djali i artë i partisë goliste franceze RPR, të cilën ai e drejtoi në vitet 1990. Mentori i tij, Presidenti Zhak Shirak, e emëroi atë kryeministër në fitoren e tij zgjedhore në 1995. Por pas dy vitesh të trazuara dhe një disfate elektorale, karriera e Juppé mori një kthesë për keq kur ai u dënua për një skandal pune të rreme në bashkinë e Parisit.

Juppé shkoi në një mërgim një vjeçar në Québec, me revista me shkëlqim që e tregonin atë të vetmuar dhe të mbuluar me dëborë në Kanadanë e ngrirë. Por ai bëri një rikthim triumfues nën Nicolas Sarkozy si ministër i atëhershëm i mbrojtjes.

Juppé u konsiderua si favorit kur ai kandidoi për zgjedhjet paraprake të partisë së tij përpara zgjedhjeve presidenciale të 2017-ës. Por për habinë e të gjithëve, ai u rrah keq nga një tjetër ish-kryeministër, François Fillon … i cili më pas u rrëzua dhe u dogj gjatë fushatës për skandalin e tij të punës së rreme. Kjo hapi fushën për një farë Emmanuel Macron.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare