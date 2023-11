Prindërit po harrojnë t’u mësojnë fëmijëve gjënë më të rëndësishme

Si themeluese dhe CEO e Akademisë së Suksesit, kam kaluar dekada duke punuar me prindërit dhe duke edukuar studentë. Jam gjithashtu nënë e tre fëmijëve.









Shumë prindër i kushtojnë shumë vëmendje mësimit të fëmijëve të tyre për pastrimin e dhomave, sjelljen me përgjegjësi dhe kryerjen e detyrave të shtëpisë. Këto gjëra janë të rëndësishme, por ka një gjë që shumë prindër po e harrojnë plotësisht t’ua mësojnë fëmijëve: si të shijojnë jetën.

Sigurisht, kjo duket si një gjë që fëmijët e bëjnë natyrshëm. Por shumë fëmijë të lumtur kthehen në të rritur të pakënaqur. Ka një ndryshim midis shijimit të jetës si një fëmijë i vogël dhe përgatitjes për të shijuar jetën si i rritur.

Fëmijët mund të marrin lehtësisht mesazhin e gabuar për lumturinë

Në përvojën time, njerëzit janë më të lumtur kur jeta e tyre përfshin një lloj aktiviteti kuptimplotë dhe produktiv. Fatkeqësisht, ne po bombardohemi vazhdimisht me mesazhin se lumturia vjen nga konsumi.

Kur reklamuesit na thonë të “trajtohemi” me produktet e tyre, ata përpiqen të na bëjnë të besojmë se blerja e gjërave është shpërblimi përfundimtar, se do të jemi të lumtur vetëm nëse blejmë një makinë më të bukur ose një shtëpi më të madhe.

Si të luftoni këtë? Mos e bëni zakon t’i çoni fëmijët tuaj në dyqane ku ata mund të vrapojnë duke thënë “Unë dua këtë” dhe “Unë dua atë”.

Edhe nëse fëmija juaj nuk është drejtpërdrejt i ekspozuar ndaj shumë reklamave, ai mund të ekspozohet ndaj kulturës që ka krijuar kjo reklamë. Shoku apo shoqja u tregon atyre një lodër të re që e kanë marrë dhe me të cilën do të luajë javën e ardhshme derisa të marrë një lodër tjetër, për shembull, ose ata marrin pjesë në një festë ditëlindjeje në të cilën personi mbulohet me dhurata.

Fëmijët më të lumtur vlerësojnë përvojat mbi gjërat materiale

Mos e inkurajoni fëmijën tuaj të besojë se të kesh gjëra sjell lumturi duke i dhënë shumë dhurata.

Koncepti që ju shprehni dashurinë për dikë duke i dhënë atij një dhuratë është një ide e bukur që dikur funksiononte mjaft mirë, por shumë fëmijë marrin aq shumë gjëra në ditët e sotme saqë shpejt bëhet e tepërt.

Sa i përket ditëlindjes, përdoreni atë si një mundësi për të përforcuar vlerat tuaja. Ne në familje, cdo ditëlindje e fëstojmë duke bërë diçka që na pëlqente kur ne ishim të vegjël, në vend të dhuratave.

Ju gjithashtu mund t’i ndihmoni fëmijët tuaj të kuptojnë se dhuratat duhet të jenë kuptimplote, si një kartolinë e punuar me dorë, një tortë e pjekur në shtëpi ose duke recituar një poezi.

Fëmijët duhet të kuptojnë se ndërsa paratë mund t’u japin atyre mundësinë për të qenë të lumtur, ato nuk mund të shtrojnë rrugën e tyre drejt lumturisë.

Luaj lojëra me fëmijët tuaj për të demonstruar se sa argëtim mund të keni me lojëra të thjeshta. Bëni një shtëpi pemësh ose piqni një tortë me to për të treguar kënaqësinë e një aktiviteti produktiv. Shkoni në një muze për t’u treguar atyre kënaqësinë e një aktiviteti intelektual.

Nëse mund t’i mësoni fëmijët tuaj për vlerën e këtyre gjërave të vogla, shanset e tyre për lumturi do të rriten pa masë kur të rriten.

*Eva Moskowitz është CEO i Success Academy Charter Schools dhe autore e “Prindërimi: Udhëzuesi argëtues për të rritur fëmijë të zgjuar”. Ajo ka punuar me liderë politikë, nga presidentët dhe guvernatorët te kryetarët e bashkive dhe ligjvënësit e shtetit për të mbrojtur të ardhmen e fëmijëve.