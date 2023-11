Transgjinorja Edona James i habit të gjithë me deklaratën: Emri im është si i Adem Jasharit

Transgjinorja Edona James është një nga personazhet më të komentuar të edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova2.









Së fundmi ajo është përfshirë në një debat të ashpër me banorin tjetër të “BBVIP2 Kosova” Metin. Edona i ka habitur të gjithë me deklaratën:

“Emri im është me zë, sikur i Adem Jasharit”, tha ajo.

Kjo nuk ëhstë pritur mirë nga banorët e tjerë prezënti, ku ishte Meti i cili i tha se nuk duhet të bëjë krahasime të tilla.

“Mos e krahaso veten me atë emër, duhet me t’i dhënë Zoti edhe 1 mijë vjet jetë me e mbërri vetëm 10 për qind të atij që e përmende”, deklaroi Meti.