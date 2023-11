Llogaritë për Europianin/ Mjafton vetëm 1 pikë, por Shqipëria mund të kualifikohet edhe me dy humbje

Në Grupin E të këtyre kualifikueseve, tani llogaritë janë më të thjeshta dhe Shqipëria matematikisht mund të shkojë në Europian, duke marrë vetëm një pikë në dy ndeshjet e mbetura.









Kuqezinjtë do të luajnë takimin e parë në transfertë me moldavët dhe tri ditë më vonë do të presin në shtëpi Ishujt Faroe.

Shqipëria kualifikohet edhe nëse humbet sfidën me Moldavinë dhe barazon sfidën e fundit me Ishujt Faroe, pasi llogaritja kërkon që ekipi ynë kombëtar të marrë vetëm një pikë në dy takime, sido që të dalin rezultatet e skuadrave të tjera, pasi në rast të një përfundimi me pikë të barabarta me Republikën Çeke, ekipi i Silvinjos renditet më mirë për shkak të ndeshjeve direkte.

