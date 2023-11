Progres Raporti më i mirë për ne?

Komisioni Evropian, qeveria e Bashkimit Evropian, publikoi më 8 nëntor 2023 Raportin e Progresit të vitit 2023 për Shqipërinë (https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_690%20Albania%20report.pdf). Ky raport vlerëson ecurinë e vendit, në lidhje me përmbushjen e kritereve kyçe, në procesin e bisedimeve të integrimit në Bashkimin Europian. Ai jep edhe rekomandime që duhet të ndiqen, për përmirësimin më tej të punës integruese. Progres Raporti 2023, pa dyshim që përfaqëson vlerësimin më pozitiv, të hartuar nga specialistët e Komisionit Evropian për Shqipërinë, të shënë ndonjëherë në 19 vitet e fundit, që nga viti 2005 i përgatitjes së tij, në formatin që njohim sot (https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-progress-report-2005_en), lidhur me ecurinë e reformave në ekonomi, luftën ndaj krimit dhe reformën në drejtësi. Ky raport është një vlerësim i drejtë dhe i pavarur nga BE, i asaj çfarë Shqipëria ka arritur brenda një periudhe më shumë se njëvjeçare prill 2022-tetor 2023. Në nivel të reformës në administratën tonë publike dhe përafrimit strategjik, raporti i BE-së thekson se në fillim të vitit 2023, qeveria shqiptare miratoi planin e ri kombëtar për integrimin evropian për periudhën 2023-2025 dhe strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian 2022-2030, e cila përcakton vizionin, prioritetet dhe objektivat strategjike sektoriale për periudhën e ardhshme. Axhenda e re Digjitale 2022-2026 u miratua në qershor 2022, ndërsa strategjia e re 2023-2030 Për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore u miratua në prill 2023. Sipas specialistëve të Komisionit Evropian, është përmirësuar cilësia e programit buxhetor afatmesëm (faqe 15 e Raportit), ndërsa transparenca buxhetore mbetet përgjithësisht e kënaqshme, me publikimin e të gjitha dokumenteve kryesore buxhetore (po faqe 15 e Raportit). Në faqet 56-57, në konkluzionet e vlerësimit të Kriterit Ekonomik, se sa ekonomia shqiptare është e përshtatshme për t’iu bashkuar tregut të përbashkët evropian, Progres Raporti 2023 shprehet se Shqipëria është “…ndërmjet një niveli të moderuar dhe të mirë përgatitjeje në zhvillimin e një ekonomie tregu funksionale” dhe ka bërë disa përparime në këtë fushë. Një vit më parë, i njëjti raport ishte shprehur se vendi ishte “…i përgatitur në mënyrë të moderuar”(Faqe 57 e Progres Raportit 2022). Progres Raporti i këtij viti vijon, duke cilësuar se pavarësisht pasojave ekonomike nga lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, ekonomia shqiptare tregoi elasticitet dhe rritja e prodhimit kombetar mbeti e fortë në vitin 2022. Inflacioni u rrit mbi objektivin në vitin 2022, por mbeti njëshifror dhe më pas u ul në vitin 2023. Sipas BE-se, rimëkëmbja e fortë mbështeti performancën e tregut të punës, duke i dhënë Shqipërisë shkallën më të lartë të pjesëmarrjes dhe një nga normat më të ulëta të papunësisë në rajon. I mbështetur nga shtimi i fortë i të ardhurave dhe një rritje e madhe e PBB-së nominale, raporti i borxhit publik ra shumë më tepër se sa pritej, nën nivelin e tij të para krizës 2019, nga 74.5 përqind në 2021, në 64.6 përqind të prodhimit kombëtar në vitin 2022. Nisën reformat e shumëpritura për të përmirësuar shpenzimet e investimeve, planifikimin dhe ekzekutimin e tyre, ndërsa monitorimi i rreziqeve fiskale vazhdoi të përmirësohej. Sektori financiar mbeti i qëndrueshëm dhe vazhdoi të zgjerohej, ndërsa mjedisi i biznesit përfitoi nga një nivel më i lartë i dixhitalizimit të shërbimeve publike. Shqipëria vazhdoi të ndjekë politika ekonomike të orientuara nga stabiliteti. Autoritetet mbështetën familjet dhe bizneset dhe ndërmarrjet shtetërore të energjisë elektrike, për të zbutur ndikimin e çmimeve të larta të energjisë dhe ushqimeve. Ekonomia e vendit vazhdoi të tregojë qendrueshmëri, pavarësisht tre goditjeve të njëpasnjëshme: tërmetit të vitit 2019, pandemisë në vitet 2020-2021 dhe luftës në Ukrainë. Shtimi solid i investimeve private dhe rritja shumë e fortë e konsumit privat, çuan në rritje ekonomike më të lartë se sa pritej në vitin 2022, duke tejkaluar tkurrjen e investimeve dhe konsumit publik dhe një kontribut negativ të eksporteve neto në rritje. Një rritje e fortë e konsumit privat u mbështet nga rritja e vazhdueshme e fortë e punësimit dhe e pagave. Ndërtimi, prodhimi dhe shërbimet ishin nxitësit kryesorë të rritjes në anën e prodhimit, pjesërisht për shkak të turizmit të gjallë. Këto tendenca makroekonomike vazhduan kryesisht në tremujorin e parë të 2023, ndonëse me ritëm më të ngadaltë, me përjashtim të konsumit dhe investimeve publike. Progres Raporti 2023 i Bashkimit Evropian vlerësoi se është arritur progres edhe në zbatimin e rekomandimeve të MONEYVAL dhe Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF), ku si rrjedhojë Shqipëria doli nga lista gri në tetor 2023. Sigurisht që sfidat janë të shumta dhe rekomandimet e Progres Raportit janë një listë e gjatë, por ajo që të bie menjëherë në sy është pozitiviteti i tij në të gjitha sferat e aktivitetit ekonomik, në vlerësimet e tij për ekonominë tonë dhe jo vetëm, për këtë vit.