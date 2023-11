“Ai po bënte seks në divan me asistentin”/ Jeta intensive e dashurisë së Will Smith, fantazitë dhe zbulimet e Haremit

Në orët e fundit po bën xhiron e internetit lajmi se Will Smith ka pasur një lidhje me një tjetër mashkull, konkretisht aktorin Dwayne Martin. Një ish-mik dhe asistent i Smith-it – siç thotë të paktën vëllai Bilaal – pohoi se i kishte parë dy burrat duke bërë seks.









Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që ylli i Hollivudit pushton mediat ndërkombëtare me jetën e tij të dashurisë. Si ai dhe gruaja e tij, Jada Pinkett-Smith, kanë bërë shumë zbulime pikante gjatë viteve. Nga deklarimi se ata nuk janë në një marrëdhënie monogame, tek fantazia e Smithit për të krijuar një harem, dhoma e seksit që kishin ndërtuar në shtëpinë e tyre, problemet psikosomatike të aktorit nga një jetë seksuale tepër aktive dhe thashethemet për homoseksualizëm, ylli i “Unë jam” është diskutuar shumë për aktivitetet e tij të dashurisë.

Ju hyni në një harem me Halle Berry-n si objekt të epshit të tij

Në një intervistë me revistën GQ qershorin e kaluar, Smith tha se kishte fantazuar për lidhjen romantike me aktoren Halle Berry dhe balerinën Misty Copeland.

“Nuk e di se ku e pashë kur isha adoleshent, por ideja për të udhëtuar me 20 gra që i doja dhe kujdesesha dhe për të gjitha, mendova se ishte vërtet e mrekullueshme”, tha ai duke iu referuar mundësisë në takime me femra të ndryshme, duke përfshirë edhe aktoren e mirënjohur.

“Nuk më bën njeri të keq që jam i martuar dhe mendoj se Halle është e bukur, me edukimin tim të krishterë, madje edhe mendimet ishin mëkate”, tha Smith.

Në autobiografinë e tij ai i ishte referuar një krize që kishte kaluar me gruan e tij rreth dhjetë vjet më parë. “Martesa jonë nuk funksionoi. Nuk mund të pretendonim më. Ne ishim të dy të pakënaqur dhe padyshim që diçka duhej të ndryshonte”, ka detajuar ai në libër.

Siç kishte theksuar ai, ata kishin punuar për komunikimin mes tyre dhe lumturia e tyre nuk bazohej në monogami. “Përvojat dhe liritë që i kemi dhënë njëri-tjetrit dhe besimi i pakushtëzuar, për mua, është përkufizimi më i lartë i dashurisë”, shkroi ai për martesën e tyre të hapur.

I nominuari për Oscar kishte thënë gjithashtu se ai dhe gruaja e tij, Jayda, kërkonin partnerë të tjerë seksualë për të pasur një marrëdhënie martesore më të hapur: “Isha plotësisht i hapur ndaj asaj që, mendoj, ishte një mostër e freskët e fryteve të përvojës njerëzore”.

“Kam vuajtur psikosomatikisht nga seksi i tepruar, do të arrija orgazmën dhe do të kisha gunga”

Ashtu siç kishte përmendur në kujtimet e tij me titull “Vullneti”, aktori i njohur ishte kthyer në një “hienë seksi”, pas zbulimit se ish-i i tij, e kishte tradhtuar.

“Kisha nevojë të dëshpëruar për lehtësim dhe nuk ka asnjë pilulë për ‘dhimbjen e dashurisë’. E kufizova veten në mjetet juridike homeopatike si pazaret dhe seksi i shpeshtë. Deri në atë moment të jetës sime, unë kisha bërë seks vetëm me një grua tjetër përveç Melanie. Megjithatë, në muajt në vijim u bëra hienë”, shkruan ai në libër.

Megjithatë, duke qenë se kjo taktikë nuk i përshtatej personalitetit dhe psikikës së tij, Will Smith nuk pati rezultatet e dëshiruara.

Siç shpjegoi ai në atë kohë, kjo rezultoi në zhvillimin e problemeve psikosomatike. “Kam bërë seks me kaq shumë gra dhe ishte aq kundër thelbit të qenies sime, saqë zhvillova një reagim psikosomatik ndaj orgazmave. Isha fjalë për fjalë të përziera dhe ndonjëherë edhe hidhesha”.

Pavarësisht reagimeve të këqija të trupit të tij, aktori vazhdoi të provonte të aplikonte këtë metodë, duke shpresuar se në një moment vuajtjet e tij do të ndaleshin.

“Çdo herë, lutesha që kjo e huaj e bukur të më donte, të merrte dhimbjen time dhe çdo herë, mbeta i mërzitur dhe i mjerë dhe mënyra se si më shikonin vetëm sa ma shtonte ankthin”, shkroi ai më vonë.

Menjëherë pas kësaj, Will Smith u martua me Siri Zambino, por në fund martesa e tyre zgjati vetëm 3 vjet. Më pas, në jetën e tij hyri Jada Pinkett Smith.

“Ne pinim çdo ditë, bënim seks disa herë në ditë për katër muaj rresht. Fillova të pyes veten nëse ishte një konkurs. Sido që të jetë, për sa më shqetësonte dy gjëra mund të ndodhin: ose do ta kënaqja seksualisht këtë grua, ose do të vdisja duke u përpjekur’, shkroi Will Smith për gruan e tij.

Dhoma e Seksit

Jada Pinkett Smith ndërtoi një dhomë seksi për të dhe Will Smith në mënyrë që ata të mund të kalonin momente intime së bashku kur fëmijët e tyre ishin të vegjël. Ylli i “Girls Trip” zbuloi në kujtimet e saj të reja “Worthy”: “Për të na dhënë hapësirën tonë, madje kisha një dhomë të veçantë, të bukur seksi për ne të dy të mëdhenjtë në dhomën tonë të gjumit, me një tavan të harkuar plot me yje vezullues”, ka shkruar ajo në librin e saj. “Por me kalimin e kohës, fëmijët morën edhe këtë dhomë”.

Vëllai Dwayne Martin, Bilaal, i cili pretendonte se ishte ish-shoku dhe asistenti i Smith, u bë kryefjalë të martën, më 14 nëntor pas intervistës në të cilën ai pretendonte se kishte parë aktorin dhe Dwayne Martin duke bërë seks.

Siç tha Bilaal: “Unë hapa derën e dhomës së zhveshjes së Dwayne dhe atëherë pashë Dwayne duke bërë seks me Will. Kishte një divan dhe Will ishte ulur në divan dhe Dwayne po ngrihej duke e vrarë, duke e vrarë. Ishte një vrasje atje”.

Martin, 58 vjeç, i cili është edhe aktor, ishte i martuar me aktoren Tisha Kamuel nga viti 1996 deri në vitin 2020. Aktori me prejardhje nga Bruklini njihet për paraqitjet e tij në serialin ‘LA’s Finest’ dhe serialin ‘All of Us’.

Reagimi i zemëruar i Smith-it

Pothuajse menjëherë pasi u publikua më sipër, një përfaqësues i Smith mohoi me forcë akuzat, duke i thënë TMZ: “Kjo histori është tërësisht e fabrikuar dhe pretendimi është kategorikisht i rremë”. Sipas të njëjtit burim, ka mundësi që aktori të marrë masa ligjore.

Thashethemet për homoseksualitetin

Jada Pinkett Smith i ishin përgjigjur muajin e kaluar dhe para se të shpërthente skandali i ri i dashurisë për Smith, thashethemeve se ajo dhe aktori janë gay. Gjatë intervistës së saj për NBC, aktorja është pyetur për të gjitha ato raporte që dalin herë pas here për të dhe ish-bashkëshortin e saj.

Në veçanti, prezantuesja iu referua shkrimeve që qarkullojnë prej vitesh për çiftin dhe pretendojnë se ata kanë një martesë të hapur, se janë swingers, pastaj se ai është gay apo se ajo ka preferenca të tjera seksuale.

A është e vërtetë?” pyeti prezantuesi, me Jada Pinkett Smith duke u përgjigjur, “Unë do të thosha se asnjë nga këto nuk është e vërtetë”.

Megjithatë, ajo nuk u pyet nëse ajo ose Will janë biseksualë. Thashethemet për seksualitetin e çiftit qarkullojnë prej shumë vitesh, pothuajse që nga fillimi i martesës së tyre.

Në një intervistë të vitit 2009, Jada Pinkett Smith iu referua përsëri këtyre teorive. “Kam dëgjuar të gjitha gjërat, se martesa e tyre nuk është e vërtetë, ai është gay, ajo është homoseksual, ata luhaten. Po të them, është shumë e vështirë të jesh në një martesë ku do të shtiresh”, kishte thënë ai.