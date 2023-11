Balla: Fishekzjarret do të lejohen nga data 27 dhjetor deri më 1 janar

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka dalë në një konferencë për mediat, bashkë me ministren e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro dhe ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu, fillimisht foli për një problematikë të rëndësishme, siç është ajo e zhurmave, që vijnë nga muzika e lartë apo edhe nga përdorimi pa kriter i mjeteve piroteknike.









Balla shprehet se janë duke u përcaktuar disa kufijn të tjerë për lejimin e zhurmës, e nëse këto kufij nuk respektohen, individët dhe bizneset do të gjobiten, këto të fundit edhe mund të mbyllen përkohësisht ose përgjithmonë.

Sa i përket përdorimit të lëndëve piroteknike, siç janë fishekzjarrët, dukeqenëse jemi në prag të festave, Balla u shpreh se ka një afat 15 ditor për tregtimin e tyre që ështëë 15 dhjetor – 1 janar dhe një afat 5 ditor për përdorimin e tyre, që është 27 dhjetor – 1 janar.

“Dua të informoj publikun se kemi dakordësuar për të adresuar një shqetësim mbarë qytetar që lidhet me nivelin e zhurmës në mjediset e përbashkëta.

Të gjitha këto janë cështje që vit pas viti janë munduar të adresohen, por besoj se jemi dëshmitar të faktit, që së pari Shqipëria ka përmbyllur një sezon shumë të suksesshëm me +10 milion shtetas të huaj që kanë vizituar vendin tonë.

Zhurmat nga përdorimi pa kriter i lëndëve piroteknike është një njollë e zezë për vendin tonë. Zhurmat në mjedis përpos faktit që përbën një cënim të rendit, përbën edhe shqetësim për qytatarët dhe cënon imazhin e Shqipërisë në syrin e turistëve të huaj.

Policia e Shtetit është përgjegjëse për marrjen e masave dhe ruajtjen e qetësisë publike.

Përmes këtij udhëzimi të përbashkët sot, përcaktojm kufirin e lejimit të zhurmës, që duhet të respektohen nga individë dhe biznese.

Duhet të zbatohet në mënyrë të prerë rregulli nga Policia e Shtetit, praktika e hedhjes së fishekzjarrëve nga persona të papërgjegjshëm.

Do të ndëshkohen me gjobë kushdo dhe krahas dënimit me gjob, mund të vendoset edhe mbyllja e përkohshme ose e përhershme e veprimtarisë së biznesit.

Duke qenë se jemi afër festave të fundvitit, sa i përket fishekzjarreve, kam kërkuar që Policia e Shtetit të shtojë kontrollet. Ligji ka përcaktuar një afat 15 ditor për tregtimin e materiale piroteknike, nga data 15 dhjetor deri në 1 janar dhe përdorimi i tyre në datat 27 dhjetor deri në 1 janar.

Besoj që këto festa fundviti do të jenë edhe fundi i historisë së një çmendurie kolektive, ku në një Tiranë me 1 milion banore, i bie që 3 mijë persona ta kenë ditëlindjen në të njëjtën ditë dhe mendoni sikur këta të hedhin nga një fishekzjarr në mes natës, çfarë zhurme shkaktohet” u shpreh Balla.